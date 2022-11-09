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Левандовски получил «Золотую бутсу» во второй раз подряд

вчера, 21:24

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» по итогам прошлого сезона. Данную награду футболист выиграл во второй раз подряд.

В сезоне 2021/22 поляк выступал за «Баварию», в 34 матчах Бундеслиги он забил 35 голов, заработав 70 очков. Второе место занял нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, у него 28 голов в Лиге 1 и 56 очков. Чиро Иммобиле из «Лацио» и Карим Бензема из «Реала» набрали по 54 балла, забив по 27 голов в своих чемпионатах. В 2021 году Левандовски забил 41 гол за сезон чемпионата Германии.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 03:33
ну заслужил и получил, плохо, что его в 2020 и 2021 кинули с ЗМ
salleeh
salleeh
сегодня в 01:49, ред.
Пусть теперь в Барселоне выиграет что-нибудь. В прошлом туре красную карточку "выиграл".

В Баварии даже Шупо-Мотинг забивает пачками, уж так там устроено, что если ты немножко нападающий, то тебе очень даже удобно забивать.

Очевидно Роберт осознал свою ошибку с переходом, а ведь мог бы завершить карьеру с почетом в Баварии и продолжить работу в руководстве клуба.
SONIС
SONIС
сегодня в 00:09
За мусорные голы аргентинец получил 4 липовых мяча, а Левандовски за треблы и одного ЗМ не дали…
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:09
Месси всех своих троих детей может одеть в ЗБ... А Лёве только себе хватило... Почувствуйте разницу... Хе..
Elliada
Elliada
вчера в 22:25
Последняя ЗБ
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:00, ред.
Ну вот у Роберта за 2 года пара бутс , наверное теперь будет легче забивать в золотой обуви!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:37
Много забивал в Баварии, постоянно играл в плей-офф ЛЧ. Потом ушёл в Барселону и испортил всё.
Гость
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