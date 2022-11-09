Левандовски получил «Золотую бутсу» во второй раз подряд

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» по итогам прошлого сезона. Данную награду футболист выиграл во второй раз подряд.
В сезоне 2021/22 поляк выступал за «Баварию», в 34 матчах Бундеслиги он забил 35 голов, заработав 70 очков. Второе место занял нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, у него 28 голов в Лиге 1 и 56 очков. Чиро Иммобиле из «Лацио» и Карим Бензема из «Реала» набрали по 54 балла, забив по 27 голов в своих чемпионатах. В 2021 году Левандовски забил 41 гол за сезон чемпионата Германии.
В Баварии даже Шупо-Мотинг забивает пачками, уж так там устроено, что если ты немножко нападающий, то тебе очень даже удобно забивать.
Очевидно Роберт осознал свою ошибку с переходом, а ведь мог бы завершить карьеру с почетом в Баварии и продолжить работу в руководстве клуба.
В Баварии даже Шупо-Мотинг забивает пачками, уж так там устроено, что если ты немножко нападающий, то тебе очень даже удобно забивать.
Очевидно Роберт осознал свою ошибку с переходом, а ведь мог бы завершить карьеру с почетом в Баварии и продолжить работу в руководстве клуба.