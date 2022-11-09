Опубликована заявка сборной Франции на чемпионат мира

Опубликована заявка сборной Франции для участия на чемпионате мира в Катаре. Главный тренер команды Дидье Дешам включил в список 25 игроков:
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»);
Защитники: Люка Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Ибрахима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал Мадрид»), Жордан Верету («Марсель»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»);
Нападающие: Карим Бензема («Реал Мадрид»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кристофер Нкунку («Лейпциг»).
Если Бензема ещё и чемпионом мира станет то просто будет легендой!
Если Бензема ещё и чемпионом мира станет то просто будет легендой!