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Опубликована заявка сборной Франции на чемпионат мира

вчера, 22:59

Опубликована заявка сборной Франции для участия на чемпионате мира в Катаре. Главный тренер команды Дидье Дешам включил в список 25 игроков:

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»);

Защитники: Люка Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Ибрахима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал Мадрид»), Жордан Верету («Марсель»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»);

Нападающие: Карим Бензема («Реал Мадрид»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кристофер Нкунку («Лейпциг»).

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 00:34
Полузащита без Погба и Канте выглядит осиротевшоей. Боязно за Рабьо и Гендузи.. Не уровень ЧМ. В остальном все ок. Главное настрой и жажда победы. Удачи! Vive la France♥️
амурец
амурец
сегодня в 00:32
Куда не плюнь все звёзды, теперь главное сделать из этого звездопада команду
SONIС
SONIС
сегодня в 00:07
Жиру тоже взяли,круто.’
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
Очень боеспособный коллектив подобрался !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:00
Состав хорош,что покажут?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:39, ред.
Ареолы, Тео, Конате, Варан, Фофана, Камавинга, Тчуамени, Карим 💪🏼 Надеюсь, что эти ребята станут чемпионами мира. Жаль, что Канте нет. Так много бывших и нынешних игроков Реала. Представьте, если Бензема станет ещё и чемпионом мира ко всему что он выиграл. Успехов и больших побед Кариму Бензема и этим ребятам!!! Пусть они сыграют в финале против сборной Португалии!
The_Beck
The_Beck
вчера в 23:38
Жаль кипера из Лидса не взяли
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:36
интересно что скажут оценщики составов
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:36, ред.
Только изза Карима буду болеть за сборную Франции
Если Бензема ещё и чемпионом мира станет то просто будет легендой!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:17
Удачи Бензема и Жиру
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:14
Что то мне не верится в удачный ЧМ для Франции.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 23:11
Одни звёздочки!Французский звездопад!
Гость
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