Натан Джонс — главный тренер «Саутгемптона»

назначен на пост главного тренера «Саутгемптона».

Специалист подписал с клубом трехлетнее соглашение. Крис Коэн и Алан Шиэн присоединятся к тренерскому штабу наставника. Ранее Джонс возглавлял «Лутон Таун», в прошлом сезоне «шляпники» под его руководством вышли в полуфинал плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ , где уступили «Хаддерсфилду». Тренер дал комментарий по поводу своего назначения: