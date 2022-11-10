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Натан Джонс — главный тренер «Саутгемптона»

вчера, 23:21

Натан Джонс назначен на пост главного тренера «Саутгемптона».

Специалист подписал с клубом трехлетнее соглашение. Крис Коэн и Алан Шиэн присоединятся к тренерскому штабу наставника. Ранее Джонс возглавлял «Лутон Таун», в прошлом сезоне «шляпники» под его руководством вышли в полуфинал плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ, где уступили «Хаддерсфилду». Тренер дал комментарий по поводу своего назначения:

Я много знаю об этом клубе, у меня в семье многие болеют за «Саутгемптон». Я очень горжусь тем, что смогу работать в этом клубе, и с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе. Разумеется, я стремился к работе в АПЛ, я мечтал об этом с самого начала тренерской карьеры, но этот клуб меня особенно привлекает – его управление, структура. Здесь многому уделяют внимание, не только результатам.

Натан Джонс — главный тренер «Саутгемптона»

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Все комментарии
SAINTS
SAINTS
вчера в 23:45, ред.
Давай не подкачай, вся ответственность за прописку святых, в английской пример-лиги на тебе!
Удачи!
Gahi
Gahi
вчера в 23:30
Мечты сбываются, так что удачи с новым клубом.
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