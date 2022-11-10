Натан Джонс — главный тренер «Саутгемптона»

Натан Джонс назначен на пост главного тренера «Саутгемптона».
Специалист подписал с клубом трехлетнее соглашение. Крис Коэн и Алан Шиэн присоединятся к тренерскому штабу наставника. Ранее Джонс возглавлял «Лутон Таун», в прошлом сезоне «шляпники» под его руководством вышли в полуфинал плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ, где уступили «Хаддерсфилду». Тренер дал комментарий по поводу своего назначения:
Я много знаю об этом клубе, у меня в семье многие болеют за «Саутгемптон». Я очень горжусь тем, что смогу работать в этом клубе, и с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе. Разумеется, я стремился к работе в АПЛ, я мечтал об этом с самого начала тренерской карьеры, но этот клуб меня особенно привлекает – его управление, структура. Здесь многому уделяют внимание, не только результатам.
Удачи!
Удачи!