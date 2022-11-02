В «Сочи» опровергли увольнение Гаранина

Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на информацию об увольнении тренера команды Вадима Гаранина из клуба.
На данный момент он продолжает работу в клубе! Увольнений не было.
Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на информацию об увольнении тренера команды Вадима Гаранина из клуба.
На данный момент он продолжает работу в клубе! Увольнений не было.
Надо переламывать неудачную гостевую серию. Три матча - три поражения с "сухим" счётом пока. Пора и побеждать, тем более у Сочи игровые проблемы сейчас.
Надо переламывать неудачную гостевую серию. Три матча - три поражения с "сухим" счётом пока. Пора и побеждать, тем более у Сочи игровые проблемы сейчас.