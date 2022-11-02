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В «Сочи» опровергли увольнение Гаранина

вчера, 16:20

Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на информацию об увольнении тренера команды Вадима Гаранина из клуба.

На данный момент он продолжает работу в клубе! Увольнений не было.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:21
Нечего делать такие заявления, мы здесь уже так досконально это пообсуждали и сами уволили Гаранина. Даже нового тренера нашли большинством голосов. Так что обратно дороги нет, придется увольнять :-)
makkie
makkie
вчера в 16:32
Значит уволят после матча со Спартаком.

Надо переламывать неудачную гостевую серию. Три матча - три поражения с "сухим" счётом пока. Пора и побеждать, тем более у Сочи игровые проблемы сейчас.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:28
Опровергают, потом что еще не успели договориться на каких условиях произойдет увольнение тренера.
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