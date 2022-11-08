Уход Гаранина из «Сочи» — шоу. В клубе отрицают увольнение, но отставку подтверждает воспитанник

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сегодня, 22:00

О топ-3 надо забыть.

Судя по всему, Вадим Гаранин уже не является частью «Сочи». Летом он приходил на пост старшего тренера команды, хотя все понимали, что де-факто он заменит Владимира Федотова у руля южан. За эти скромные 4 месяца было не так много громких эпизодов с его участием. Вспомним о нескольких, а заодно подумаем, стоило ли отказываться от наставника при первых же сложностях.

Разруливал конфликт с Нобоа

Эквадорец уже на старте сезона честно заявил, что у него были варианты продолжения карьеры в российском топ-клубе:

Во-первых, я дал это интервью давно [о том, что хочу перейти в ЦСКА ]. Во-вторых, все знают, что на предложение, которое мне сделал ЦСКА , я ответил «Да». Но «Сочи» не отпускает меня. Все знают об этом, это не новость.

Сюжет с возможным уходом Кристиана развивался параллельно с играми «Сочи», в которых футболист выходил разве что на замену. Этим Нобоа тоже был недоволен – доходило даже до рассуждений о том, надо ли сочинцам предлагать хавбеку контракт, когда он не может вернуться в стартовый состав.

Гаранин в этой ситуации повёл себя максимально по-взрослому – объяснил, что Нобоа ещё не набрал ту форму, благодаря которой вёл «Сочи» к серебру сезона-2021/22.

История разрешилась сама собой. Кристиан получил место в старте и снова стал забивать, а о разговорах про трансфер в ЦСКА или «Зенит» все забыли.

Слухи про слив тренера

А это произошло совсем недавно – речь о матче против «Зенита» 24 октября. Все болельщики южан хотят стереть те 0:7 из памяти, команда, можно сказать, не вышла на игру. «Сине-бело-голубые» разрывали фланги соперника, без сопротивления проходили опорную зону и повели 4:0 уже к 32-й минуте.

После поединка тренерам на пресс-конференции не задали ни одного вопроса, а на следующий день появился инсайд – своим разгромным поражением игроки южан провели форму протеста против Гаранина. Сообщалось, что футболисты недовольны работой Вадима. К тому моменту коллектив откатился из топ-5 на восьмое место в чемпионате России.

Отставку подтвердил игрок

Даже не сам клуб! К окончанию первого круга Премьер-Лиги «Сочи» подошёл на девятой строчке национального первенства. Чуть позднее появились слухи, что руководство южан уже приняло решение уволить Вадима Гаранина. Сообщалось, что он покинул расположение сочинцев, а отвечать за подготовку команды к последним матчам осенней части сезона (в том числе к игре со «Спартаком») будет Александр Точилин. Их оперативно опровергли генеральный директор Дмитрий Рубашко и владелец клуба Борис Ротенберг. Вот, что Дмитрий сказал перед встречей с «красно-белыми»:

Как команде сегодня будет без Гаранина? Думаю, парни должны дать бой. Его нет из-за проблем со здоровьем? Пока да.

И забавнее всего в этой ситуации тот факт, что 19-летний воспитанник «Сочи» Тимофей Шипунов опроверг информацию о проблемах Гаранина со здоровьем и подтвердил его уход:

Быстро адаптировались к уходу Вадима Гаранина... Когда официально объявили, тогда и нам сказали. Не видели официального объявления? По-моему, два дня назад. Болезнь у Гаранина? Нет, у него всё нормально со здоровьем.

Брали неопытного специалиста, но не выдержали просадки

В лучших традициях российского футбола. Стоит начать с того, что с кандидатурой Гаранина не было гарантий, что команда сохранит место в топе в ближайшие сезоны. Всё же основная заслуга второго места «Сочи» — в Федотове на посту главного тренера. Без него команда с девятым по совокупной трансферной стоимости составом не должна подниматься так высоко.

При этом Вадим поставил атакующий футбол в «Енисее» — такой, который резко отличается от модели игры большинства команд Первой лиги. За счёт этого красноярцы выбили «Рубин» и «Локомотив».

Вполне логично, что со специалистом из Первой лиги сочинцы просели – и это было вполне поправимо на длинной дистанции. Всё-таки атакующий футбол Гаранин ставить умеет, да и под давлением лидеров команды не ломается.

Его отставка – вполне привычная для РПЛ история. Берут перспективного футболиста, чтобы клуб сделал качественный скачок, но не выдерживают естественного отката и увольняют его. Может, хоть с будущим клубом повезёт больше.

В списке кандидатов на смену – экс-тренеры «Локо» и «Пари НН»

На первый план для боссов южного клуба сейчас встает вопрос о сменщике уходящего Гаранина. С такой кадровой политикой смысл брать молодых специалистов просто нет – лучше посмотреть на проверенных. В первую очередь заговорили об Игоре Черевченко, который после «Химок» уже длительное время находится без работы, и Александре Кержакове – летом с ним не захотел продлевать контракт «Пари Нижний Новгород». Но с таким же успехом в списке кандидатов перечисляли экс-наставника «Локомотива» Марко Николича и главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Подробностей об их переговорах с клубом почти нет.

Единственное, что сейчас известно, сербский тренер не заинтересовался в перспективе возглавить «Сочи», а наиболее предметный диалог получился с Кержаковым. По всей вероятности, вопрос назначения нового главного тренера отложен до зимнего трансферного окна – до этого момента в клубе останется Александр Точилин.