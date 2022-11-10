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«Манчестер Сити» одолел «Челси» в Кубке Лиги

сегодня, 01:29
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Сити» одолел «Челси» в 3-м раунде Кубка Лиги (2:0).

Рияд Марез на 53-й забил дебютный гол поединка, а Хулиан Альварес на 58-й закрепил успех «горожан».

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 07:28
Слив ? ед шанс на кубок у вас в этом сезоне это кубок карабао. смешные вы и такие наивные.

хотя согласись, лучше проиграть сейчас и сити, чем дойти до финала и лицезреть промах вратаря в серии пенальти
azkan
azkan
сегодня в 07:00
В первом тайме команды остро атаковали, Сити позиционно, а Челси контратаками. Да, были моменты для взятия и у тех и этих. Количественно у шейхов больше, качественно больше у синих.
Во втором концентрации и уровня не хватило синим. Посмотрев на старт состав думал, что это слив от Поттера. Но когда он выпустил, так называемых, основных игроков во втором тайме, я передумал. А когда эта основа показала ватную игру, я снова передумал))
Короче не могу найти оправдания такой игре Челси. Что случилось с игроками?
Как они будут играть с растущим Ньюкаслом?
Очень надеюсь, что перерыв на ЧМ позитивно повлияет и Челси найдет потерянную игру. Удачи синим!
протон
протон
сегодня в 06:46
Мастерства у этого сброда в синем ноль. Ощущение, что игроков набрали по объявлению. Лично мне стыдно за такую игру. Сити на абсолютном расслабоне сделал результат и даже играл в поддавки
Кто-нибудь может внятно объяснить, как, находясь в здравом уме, можно было Тухеля поменять на этого из «Брайтона»?
Такое ощущение, что Поттера после ЧМ 2022 ждет судьба Тухеля. Ещё 2-3 проигрыша при никакой игре и наверное это будет всё. Я даже где-то вычитал что уже идут переговоры с Почеттино. Хотя скорее всего это просто слухи и сплетни.
xed46esvra6u
xed46esvra6u
сегодня в 04:24
Спокойно на классе укатали горожане аристократов
Zola
Zola
сегодня в 03:38
Не сколь не огорчён!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:33, ред.
Это не Челси. Это - ужас. Клуб попал в руки к полным дегенератам.
Не припомню на своей памяти, чтоб так стремительно футбольная команда разваливалась.

По матчу. Синие (особенно во 2-м тайме) в защите не то что крыть соперника, а даже элементарно его разобрать по позиции были не в состоянии. Кто кого кроет, страхует, - хрен разберёшь. Поттер по ходу вообще о зонной и персональной опеки в жизни не слыхал. Грилиш тому яркий пример. Уж насколько Джек в дриблинге - сама предсказуемость..., но даже он из раза в раз освобождался от опеки и лупил из штрафной по воротам челсаков в лёгкую - абсолютно без напряга...

Так играть топ команде непозволительно.
Гость
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