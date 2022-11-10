«Манчестер Сити» одолел «Челси» в Кубке Лиги

«Манчестер Сити» одолел «Челси» в 3-м раунде Кубка Лиги (2:0).
Рияд Марез на 53-й забил дебютный гол поединка, а Хулиан Альварес на 58-й закрепил успех «горожан».
|Манчестер Сити2 : 0Челси
|Матч завершен
«Манчестер Сити» одолел «Челси» в 3-м раунде Кубка Лиги (2:0).
Рияд Марез на 53-й забил дебютный гол поединка, а Хулиан Альварес на 58-й закрепил успех «горожан».
Не припомню на своей памяти, чтоб так стремительно футбольная команда разваливалась.
По матчу. Синие (особенно во 2-м тайме) в защите не то что крыть соперника, а даже элементарно его разобрать по позиции были не в состоянии. Кто кого кроет, страхует, - хрен разберёшь. Поттер по ходу вообще о зонной и персональной опеки в жизни не слыхал. Грилиш тому яркий пример. Уж насколько Джек в дриблинге - сама предсказуемость..., но даже он из раза в раз освобождался от опеки и лупил из штрафной по воротам челсаков в лёгкую - абсолютно без напряга...
Так играть топ команде непозволительно.
Не припомню на своей памяти, чтоб так стремительно футбольная команда разваливалась.
По матчу. Синие (особенно во 2-м тайме) в защите не то что крыть соперника, а даже элементарно его разобрать по позиции были не в состоянии. Кто кого кроет, страхует, - хрен разберёшь. Поттер по ходу вообще о зонной и персональной опеки в жизни не слыхал. Грилиш тому яркий пример. Уж насколько Джек в дриблинге - сама предсказуемость..., но даже он из раза в раз освобождался от опеки и лупил из штрафной по воротам челсаков в лёгкую - абсолютно без напряга...
Так играть топ команде непозволительно.