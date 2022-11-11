Булыкин: «В топ-клубе Сычевой сможет развиваться»

Экс-футболист «Локомотива» и сборной России считает, что форварду «Оренбурга» стоит перейти в более сильную команду, если поступит соответствующее предложение.

Сычевой хорошо проявил себя в первой части сезона, посмотрим, как он проявит себя во второй. Во всех топ-клубах РПЛ есть свои основные форварды, которым доверяют, поэтому сейчас им нет надобности покупать Сычевого. А вот как он проявит себя во второй части, это и станет ключевым фактором к его возможному переходу в топ-команду РПЛ .

Конечно, игра в более сильной команде может помочь Сычевому развиться, главное, чтобы не повторилась такая ситуация, как с Агаларовым — он перешёл в клуб, который не претендует на медали, и просто забыл как забивать голы.

Если поступит предложение из топ-клуба, то Сычевому сто процентов нужно соглашаться. Он сможет там развиваться, да и в зарплате тоже не прогадает. Но во второй половине сезона ему будет сложнее, ведь теперь соперники с особым вниманием будут на него настраиваться. Если он не сможет так забивать, как сейчас, то могут возникнуть проблемы.