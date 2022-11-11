Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Булыкин: «В топ-клубе Сычевой сможет развиваться»

вчера, 10:21

Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форварду «Оренбурга» Владимиру Сычевому стоит перейти в более сильную команду, если поступит соответствующее предложение.

Сычевой хорошо проявил себя в первой части сезона, посмотрим, как он проявит себя во второй. Во всех топ-клубах РПЛ есть свои основные форварды, которым доверяют, поэтому сейчас им нет надобности покупать Сычевого. А вот как он проявит себя во второй части, это и станет ключевым фактором к его возможному переходу в топ-команду РПЛ.

Конечно, игра в более сильной команде может помочь Сычевому развиться, главное, чтобы не повторилась такая ситуация, как с Агаларовым — он перешёл в клуб, который не претендует на медали, и просто забыл как забивать голы.

Если поступит предложение из топ-клуба, то Сычевому сто процентов нужно соглашаться. Он сможет там развиваться, да и в зарплате тоже не прогадает. Но во второй половине сезона ему будет сложнее, ведь теперь соперники с особым вниманием будут на него настраиваться. Если он не сможет так забивать, как сейчас, то могут возникнуть проблемы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Иван Куарежма: «В РПЛ нет слабых команд»
Вчера, 23:05
Д. Билялетдинов: «Надеюсь, „Локомотив“ что-то противопоставит „Спартаку“»
Вчера, 22:52
Нигматуллин: «„Локомотиву“ в последнее время помогают только чудеса»
Вчера, 22:28
Кечинов: «Уверен, „Спартак“ должен победить „Локомотив“»
Вчера, 22:15
Веденеев: «У „Торпедо“ нет никаких шансов против „Зенита“»
Вчера, 21:52
Тихонов считает, что «Ростов» не проиграет «Крыльям Советов»
Вчера, 21:28
Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:27
Если в денежном, то да, а в спортивном можно развиваться в любом клубе, если есть желание и талант.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:56
Сравнение Сычевого с Агаларовым не совсем уместно. Во первых, разница в возрасте 5 лет - это очень много. У Агаларова есть время восстановить свои бомбардирские качества, если конечно его прошлогодний успех не был случайностью. И перешел он, конечно, не в топ-клуб, но явно с повышением относительно Уфы. У Сычевого с учетом возраста нет много времени для совершенствования и развития - проявлять себя надо прямо сейчас, что он и пытается делать. Но чтобы действительно заинтересовать команды уровнем повыше "Оренбурга", надо стабильно показывать хорошую игру хотя бы два сезона. Вполне соглашусь с тем, что спешить с переходом в другую команду Сычевому пока не стоит, по крайней мере этой зимой. "Оренбург" в этом сезоне не стоит на вылет, играет в целом неплохо, и там вполне можно добиться хорошего бомбардирского показателя. Но будет ли так же получаться у Владимира в каком-то другом клубе - это большой вопрос.
rhskmz
rhskmz
вчера в 10:35
Топ - клуб из Англии или из Испании ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 