Данилу: «Люди думают, что мы играем исключительно на Роналду, это не так»

Защитник ПСЖ и сборной Португалии считает, что национальная команда не вращается исключительно вокруг форварда , несмотря на его очевидное влияние.

Это нормально, что Криштиану, будучи сильнейшим игроком сборной, получает больше внимания к себе. Мы собираемся отдавать ему как можно больше мячей, будем пытаться сделать так, чтобы заставить его забивать голы. Он будет требовать от нас этого. Люди думают, что мы играем исключительно на Криштиану, но это не так. Мы играем, чтобы выигрывать матчи.