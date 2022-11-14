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Данилу: «Люди думают, что мы играем исключительно на Роналду, это не так»

вчера, 20:59

Защитник ПСЖ и сборной Португалии Данилу считает, что национальная команда не вращается исключительно вокруг форварда Криштиану Роналду, несмотря на его очевидное влияние.

Это нормально, что Криштиану, будучи сильнейшим игроком сборной, получает больше внимания к себе. Мы собираемся отдавать ему как можно больше мячей, будем пытаться сделать так, чтобы заставить его забивать голы. Он будет требовать от нас этого. Люди думают, что мы играем исключительно на Криштиану, но это не так. Мы играем, чтобы выигрывать матчи.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:12
У Данилу с логикой примерно так же, как и у нашего мутко. ))
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:24
Василий Уткин: "Роналду - 7"
Tostao
Tostao
сегодня в 00:42
Данилу сам себе противоречит:"Мы собираемся отдавать ему как можно больше мячей, будем пытаться сделать так, чтобы он забивал голы. Люди думают, что мы играем исключительно на Криштиану, но это не так.")))
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:29
Тупо чихвостить Роналду неправильно. Есть огромное количество аргументов его пользу: МЮ управляют дилетанты - так ушатать гранд надо умудриться; Криш - игрок с огромным потенциалом и не раз доказывал свое трудолюбие, однако он почему-то плохой, плохо играет и т.д., а "клуб" с ужасными результатами (для своего уровня) типо молодцы все; да кто такой в принципе вообще и Тен Хааг!? Чего он добился, чтобы называться настолько хорошим тренером, Карпин вообще тогда Реал должен тренировать)) Хороший тренер должен давать результат с тем что имеет, а имеет он много и разбрасываться такими игроками, ну извините... Только не надо про возраст задвигать и прочий бред - Ибре 41!!! Рангник вообще комментариев не заслуживает). И обратите внимание как губятся и угасают таланты в МЮ - один Рэшфорд чего стоит. При чем играл же ярко, а потом пошёл спад. Остальных уж очень большой список, все и так их знают. Можно долго размышлять в этом направлении. Остаются факты (ФАКТЫ - это то с чем не поспоришь - для одаренных) - менеджмент ДНО, тренер ничего еще не доказал, команду лихорадит, талантливая молодежь не раскрывается в полной мере. И вряд ли это из-за капризного Роналду.
протон
протон
сегодня в 00:26
Да почти в любой команде пригодится. Спортинг, МЛС, Рома уже запросы отправили на трансфер еще осенью, МЮ отказали им. Ньюкаслу пригодится в имиджевых целях, чтобы стать топами - нужно иметь топа в составе. В Италии и особенно в Германии в любой команде топом будет, там менее интенсивный футбол и старички отлично играют. ПСЖ ради прикола может его купить, чтобы дрим-тим создать, в Лиге 1 Роналду и в 50 лет рвать будет. Да почти везде приживется, кроме Англии.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:15
а когда играете на него, можете достойно доставить ему мяч
корявая передача из РПЛ не подойдет
а МЮ не шибко лучше сейчас играет
жаль такую прекрасную команду

та же проблема и в Юве
в Реале и сборной все ок

когда его в чем то упрекают, просто попробуйте при просмотре матча мю, посмотреть как команда играет в середине поля (там пустота) и в защите - там вообще не понятно кто играет
при чем тут Роналду
без центра невозможно играть в АПЛ
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 23:00
Роналду 2 крупных трофея со сборной, моська 1 трофей, и то добытый благодаря 4 КА за 5 лет.))
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:58
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    вчера в 22:34
    Если будете так играть, то дальше не уедете
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 22:03
    тут многие не в курсе, но сами португальцы с большими ожиданиями от этого поколения - в составе одни топы из грандов. поэтому уже просят чтоб игра у них был без Роналду как в финале ЧЕ.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 21:26
    "Мы собираемся отдавать ему как можно больше мячей, будем пытаться сделать так, чтобы он забивал голы.... Люди думают, что мы играем исключительно на Криштиану, но это не так". Данилу сам понял, что сказал?
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 21:18
    Н..гр, ты определись...
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