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Канчельскис: «Боссы МЮ заработали на Роналду кучу денег»

вчера, 16:42

Экс-игрок МЮ Андрей Канчельскис отреагировал на нашумевшее интервью португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Манчестер» хотел видеть Роналду в своих рядах, боссы клуба заработали на нем много денег. Руководители сделали на нем чистый бизнес и отвернулись от него. Американским боссам в клубе не нужен футбол, для них существуют деньги. Поэтому они приобрели Роналду. Я поддерживаю его слова, потому что он футболист. Я доверяю ему, хоть он иногда и вел себя неправильно. До того как в клуб пришли американцы, у «Юнайтед» были победы. После их прихода там все пошло не как надо. Американцам не надо лезть в футбол!

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:21
Великолепная логика у людей!
Человека будто в чемпионшип притащили, а не в топ2 сезоном раннее, не выложили деньги на его напарников в РМ, супер талантов из БД и Аякса.
"Да всё равно клуб неправильно работает!".
Искендер 2
Искендер 2
вчера в 19:36
Всё верно сказал.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:38
Если честно, не совсем Вас понял, о чем Вы. Вся моя деятельность отображается на странице моего профиля в пункте "активность"
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:01
Можно узнать за что удаляешь мои комментарии? Был бы я админом, я бы не удалял подобные комментарии. Что в них не так? Простой неудобный для тебя вопрос. Знаю. В бан меня за дерзость.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 17:42
А почему бы и нет? Роналду известен 495000000 людям, и они смогли этот факт использовать
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 17:41
Последняя ЛЧ МЮ именно с Роналду -2008.)))
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:27
    протон
    протон ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:25
    Кто бы и что бы не говорил, КриРо один из лучших футболистов мира !
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 17:24
    Надежда на продажу клуба. Хоть бы это произошло уже.
    Elliada
    Elliada ответ протон (раскрыть)
    вчера в 17:24
    Понять его? Если джакузи не ремонтировали с 2009 года, зачем было переходить в МЮ? Он знал в каком состояние находится клуб и принял это. Все его жалобы это отговорки и оправдания его никчемной игры. Был недоволен Рангником? До Рангника был Сульшер, а после него тен Хаг. А он ими тоже недоволен. Сульшер до балласта и тен Хаг сейчас дают результат. Или нужно поставить тренера, который будет ублажать самолюбие балласта во вред результатам команды? МЮ хотел от него избавиться, сам балласт это признал, но покупателей нет. Почему поклонники балласта и он сам считают, что клубы должны делать, как удобно и выгодно ему, а не клубу?
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:16
    Конечно, они хотели заработать на нем деньги. Кто будет приглашать в команду пенсионера ради спортивных результатов? А в свою очередь, разве МЮ не платил ему зарплату? Платил. У балласта самая высокая зарплата в АПЛ. Зачем из него делать жертву?

    А вот по поводу того, что МЮ заработал на нем денег. Есть доказательства? За год не было ни единой новости, что продажи футболок с именем Роналду бьют рекорды. Не было ни одной новости, что он привлек спонсоров. Зато можно утверждать, что из-за него потеряли деньги. Не поехал в турне, лишились места в ЛЧ в этом сезоне и денег, полагаемых за участие в турнире, потратились, чтобы сделать ремонт на базе в конце концов.

    Ну и главный аргумент. Если бы балласт приносил деньги, разве МЮ хотел бы от него избавиться?
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 17:14, ред.
    Роналду прав.’ Когда МЮ выигрывал ЛЧ? С Роналду в 2008 году, а потом с ним играл в финале против непобедимой барсы. Т.е Роналду и КО дважды доходили до финала и один выиграли. Даже та непобедимая барса дважды в финал не зашла. Получается не в Роналду дело коли не могут выиграть ЛЧ с тех пор.

    Когда они АПЛ брали? В 2013 году.Т.е 9 лет назад. И как Роналду сказал тогда был САФ. Получается не в Роналду дело, а в том у МЮ неправильная стратегия и тренера.

    Да,Роналду эгоист, но кто не эгоист? Рамос? Который после ухода Роналду забрал все пенки,хотя надо было Бензу дать их пробивать,ведь он главный бомбардир клуба. Месси? Когда он обанкротил барсу на 500 лямов, хотя везде позорился 2-8, 4 года ноль голов Реалу.
    Мбаппе? Который требует все внимание к себе или Неймар.
    Но правда Роналду в том,что проблемы МЮ не в нем, но пытаются сделать виноватым его.МЮ опозорился с Сити и без Роналду 6-3…

    А так согласен с тем,что не следовало ему идти туда, он не в том возрасте для вызовов, а МЮ не в том состоянии для побед.
    протон
    протон
    вчера в 17:02
    Многим болельщикам могут недоумевать что это за интервью такое, мол сор из избы не выносят. Но я скажу что его можно понять. Он был удивлен в каком разобранном состоянии находится сам клуб, неэффективное управление (по крайней мере в плане результатов), отсутствие прогресса, непонятные назначения. Некоторые смеются про сломанный джакузи, но в этих мелочах и есть истинный уровень клуба. Как можно было назначать Ральфа в такой клуб как МЮ? Изначально было понятно что ничего хорошего из этого не выйдет. Лучшее решение будет МЮ и Роналду пойти своими дорогами, я надеюсь что он еще порадует нас своей игрой на самом высоком уровне, возможно и Тен Хаагу станет легче, уйдет лишнее давление. Но в долгосрочной перспективе нужны глобальные перемены.
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