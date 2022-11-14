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Рианчо: «Сейчас чемпионом может стать кто угодно из первой пятёрки»

вчера, 11:51

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

РПЛ — непредсказуемая лига. Наконец навязывается борьба «Зениту». Сейчас чемпионом может стать кто угодно из первой пятерки.

Кто может сместить «Зенит» с первого места? Прежде всего «Спартак», а затем «Ростов» и ЦСКА.

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Все комментарии
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 13:36
Кто такой этот Рианчо самый главный знаток Российского футбола что-ли?В спартаке чуть чуть "поработал" и то 79-ся.
shlomo
shlomo
вчера в 12:06
Столько тренеров уже поменялось в Спартаке, что я даже не помню, когда некий Рианчо тренировал Спартак и какие у него достижения.... Хотя если не ошибаюсь, то человек обыграл в ЛЕ сам Рейнджерс (4:3) и сформулировал такие важные понятия, как "Массимо Глушакко" и "курица без головы"...

Ну а так что, Ранчо паходу с Мостовым дружит....:))) Не помню ни одного бывшего тренера Спартака, который столько балаболит на любую тему по причине и без.
Futurista
Futurista
вчера в 12:02
Кто угодно не может, если это не надо тому кому надо)...
drug01
drug01
вчера в 12:00
Зенит играет пока в пол силы!!!
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