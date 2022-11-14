Рианчо: «Сейчас чемпионом может стать кто угодно из первой пятёрки»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
РПЛ — непредсказуемая лига. Наконец навязывается борьба «Зениту». Сейчас чемпионом может стать кто угодно из первой пятерки.
Кто может сместить «Зенит» с первого места? Прежде всего «Спартак», а затем «Ростов» и ЦСКА.
Ну а так что, Ранчо паходу с Мостовым дружит....:))) Не помню ни одного бывшего тренера Спартака, который столько балаболит на любую тему по причине и без.
Ну а так что, Ранчо паходу с Мостовым дружит....:))) Не помню ни одного бывшего тренера Спартака, который столько балаболит на любую тему по причине и без.