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Роналду резко ответил на критику со стороны Руни

вчера, 09:43

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике Уэйна Руни в свой адрес.

Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Может быть, это потому, что он уже завершил карьеру, а я продолжаю играть на высшем уровне. Я не хочу сказать, что выгляжу лучше него, но это правда.

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Все комментарии
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 10:13
Руни давит жаба
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:36
Руни не смог себе позволить мешать остальным прогрессировать, истерить, обвинять, и так же не находил бы клуб.
Жизнь футболом не заканчивается. Иди рекламируй шампунь, нижнее белье и т.д..
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:40
Да,Рон играет,но как?! Это не то,что15-20лет назад,но играет!!!,наверное это имел ввиду Руни, кпд,у португальца сейчас слабое,однозначно во всяком случае не за такие бабки!!!
YVG
YVG
вчера в 17:17
Давно пора на пенсию.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 16:39
В чем-то может и прав. Обоим по 37, КР играет для своих лет не плохо, а Руни больше похож на дяхана с металлопрокатного завода который любит прибухнуть.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 15:06
Ты не продолжаешь играть на высшем уровне, а только мешаешь МЮ прогрессировать, находясь в команде и занимая чьё-то место в основе.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:50
А если Роналду облажается на ЧМ?
Вот тогда не будет его пинать только ленивый.
Сергей Смотров 2
Сергей Смотров 2 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:11
    Futurista
    Futurista ответ Tostao (раскрыть)
    вчера в 12:00
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 11:52
    Очевидно же, что карьере роналду осталось 1-2 сезона. Дальше США/Китай/Азия...вот и подгорает у него как говорится по поводу и без. Вообще он уже не тянет на уровень Манчестер Юнайдет.
    Djorax
    Djorax ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:48
    Выступление за такой клуб как Манчестер Юнайтед, это уже высший уровень
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 11:28
    По идее всё верно сказал Криш, только лучше не мешки ворочать, а молча доказать свой высококлассный уровень на ЧМ, чтобы уйти хлопнув дверью или же заставить Тен Хага чистить тебе бутсы - вот это будет жест
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:49
    По поводу того, что играет на высшем уровне. Он серьезно? С каких это пор присутствие на поле это признак высокого уровня? Не будем вспоминать его статистику в этом сезоне, она говорит сама за себя. Но, кроме голов, есть другие критерии пользы: прессинг, отбор, передачи и т. д. Что из этого делает балласт? Ничего. Ни дриблинга, ни прессинга, ни борьбы. Просто бегает по полю и ждет, когда ему выкатят мяч и просто бьет.

    По поводу того, что выглядит лучше. Пусть скажет спасибо пластическим хирургам, которые полностью переделали лицо (и не только) португальца. Он начал лысеть еще в молодости, ему пересадили волосы. Исправили форму носа. Зубы переделали и так далее. Что осталось у него от природы? Ничего.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:26
    Рону пора уходить, пока позора не так много. Иначе погонят, отовсюду...
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 10:19
    Криштиану прав как никогда! "Шрек" Руни недостаточно симпатичен, чтобы критиковать кого-то.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 10:17
    Зря его понесло перед Чемпионатом Мира, так можно сломаться окончательно.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 10:13
    "Дружба" Руни и Роналду началась ещё в далёком 2006 году в 1/4 чемпионата мира между Англией и Португалией! 👊
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 10:10
    Это не сестра строчит, а сам говорит так в интервью. В сети уже есть отрывки видео.
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 09:57
    Так не все тебя любят - поэтому и критикуют... Или это запрещено?...Хе..
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 09:52
    Поиграете, как Рон!А потом критикуйте.
    112910415
    112910415
    вчера в 09:48
    необходимо, чтоб все тексты красавчику писали профессионалы !
    ибо сам-то несёт глупости и подставляется !
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 09:45
    Да там по ходу его сестра строчит с аккаунта Роналду!
    Tostao
    Tostao
    вчера в 09:45
    Я не хочу сказать, но скажу!)))
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