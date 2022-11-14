Роналду резко ответил на критику со стороны Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался о критике в свой адрес.

Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Может быть, это потому, что он уже завершил карьеру, а я продолжаю играть на высшем уровне. Я не хочу сказать, что выгляжу лучше него, но это правда.