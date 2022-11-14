Роналду резко ответил на критику со стороны Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике Уэйна Руни в свой адрес.
Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Может быть, это потому, что он уже завершил карьеру, а я продолжаю играть на высшем уровне. Я не хочу сказать, что выгляжу лучше него, но это правда.
Жизнь футболом не заканчивается. Иди рекламируй шампунь, нижнее белье и т.д..
Жизнь футболом не заканчивается. Иди рекламируй шампунь, нижнее белье и т.д..
Вот тогда не будет его пинать только ленивый.
Вот тогда не будет его пинать только ленивый.
По поводу того, что выглядит лучше. Пусть скажет спасибо пластическим хирургам, которые полностью переделали лицо (и не только) португальца. Он начал лысеть еще в молодости, ему пересадили волосы. Исправили форму носа. Зубы переделали и так далее. Что осталось у него от природы? Ничего.
По поводу того, что выглядит лучше. Пусть скажет спасибо пластическим хирургам, которые полностью переделали лицо (и не только) португальца. Он начал лысеть еще в молодости, ему пересадили волосы. Исправили форму носа. Зубы переделали и так далее. Что осталось у него от природы? Ничего.
ибо сам-то несёт глупости и подставляется !
ибо сам-то несёт глупости и подставляется !