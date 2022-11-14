Азар хочет остаться в «Реале» и готов бороться за место в составе

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар не хочет покидать клуб, но признаёт, что ситуация может измениться.
Выступая на пресс-конференции перед чемпионатом мира в Катаре, Азар сказал:
Я не хочу покидать «Реал». Может быть, моя ситуация изменится после чемпионата мира.
Я хочу играть, но выбор делает главный тренер. Я согласен, но хочу показать ему, что заслуживаю играть больше. Когда ты не играешь, это сложно.
Но какие же у него были статы - за каких-то 5-6 полноценных сезонов, более ста раз МВП, почти 100 голов играя плеймейкером (чаще против топов), второй показатель по дриблингу после Месси (хотя за гораздо меньше отрезок), по 100+ голевых моментов за сезон (уровень КДБ) и тд....
Но какие же у него были статы - за каких-то 5-6 полноценных сезонов, более ста раз МВП, почти 100 голов играя плеймейкером (чаще против топов), второй показатель по дриблингу после Месси (хотя за гораздо меньше отрезок), по 100+ голевых моментов за сезон (уровень КДБ) и тд....