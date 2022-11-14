Азар хочет остаться в «Реале» и готов бороться за место в составе

Нападающий мадридского «Реала» не хочет покидать клуб, но признаёт, что ситуация может измениться.

Выступая на пресс-конференции перед чемпионатом мира в Катаре, Азар сказал:

Я не хочу покидать «Реал». Может быть, моя ситуация изменится после чемпионата мира.

Я хочу играть, но выбор делает главный тренер. Я согласен, но хочу показать ему, что заслуживаю играть больше. Когда ты не играешь, это сложно.