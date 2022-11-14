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Азар хочет остаться в «Реале» и готов бороться за место в составе

вчера, 19:59

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар не хочет покидать клуб, но признаёт, что ситуация может измениться.

Выступая на пресс-конференции перед чемпионатом мира в Катаре, Азар сказал:

Я не хочу покидать «Реал». Может быть, моя ситуация изменится после чемпионата мира.

Я хочу играть, но выбор делает главный тренер. Я согласен, но хочу показать ему, что заслуживаю играть больше. Когда ты не играешь, это сложно.

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Реал  Азар Эден
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:23
Эден Азар: не хочу уходить из «Реала», т.к. такой контракт мне вряд ли где-то предложат.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:04
От Азара только и слышу, что он намерен бороться. На деле же отбывает номер и получает зарплату ни за что.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:55
Наврядли у него что-то ещё получится в Реале.
Пока совсем не постарел , нужно искать другой вариант для работы.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:50
Одним нелепым трансфером угробил карьеру. Травмы одна за одной сделали своё дело. Да и сомнительно, что уже что то выйдет, через два месяца уже 32 года. Контракт на 1,5 года ещё с Реалом, подзаработает, и в Лилль.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:53
Пускай теперь борется в клубе мечты. Возвращаться в АПЛ и не в Челси будет фейлом.
Но какие же у него были статы - за каких-то 5-6 полноценных сезонов, более ста раз МВП, почти 100 голов играя плеймейкером (чаще против топов), второй показатель по дриблингу после Месси (хотя за гораздо меньше отрезок), по 100+ голевых моментов за сезон (уровень КДБ) и тд....
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:07
Вряд ли он сможет побороться с Вини.. только в том случае, если бразилец получит.
Поэтому странно, что он не ищет себе новую команду, он же не старик
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
вчера в 20:04
Может бороться за койко место в лазарете?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:04
От реаловской зарплаты сложно отказаться, даже ради футбола.
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