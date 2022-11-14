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Агент Божовича: «На данный момент предложений по работе из России нет»

вчера, 17:46

Агент черногорского тренера Миодрага Божовича Срджан Еремич рассказал о том, поступали ли специалисту предложения по работе из России.

Предложения? На данный момент — тишина. Конкретики пока нет, посмотрим, что будет дальше. Планы Миодрага? Он думает поехать на чемпионат мира, ждёт хорошей игры от Сербии. Знаю, что на жильё в Катаре цены будут высокие, поэтому многие остановятся в Дубае и Абу-Даби, весь футбольный мир будет в Эмиратах. В Катаре нет ресурсов, отелей. Насколько понимаю, и Миодраг в Катаре не планировал останавливаться.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:49
На данный момент предложений нет и вряд ли появятся в ближайшее время.
djaich
djaich
вчера в 18:37
Пусть сначала нервы подлечит, на Черном море, с шаурмой и бабами, а следом и предложения появятся. Пока что из за нервов у Миодрага и работа с коллективами не клеится.
drug01
drug01
вчера в 18:15
Может Арсенал возьмёт вновь?
ДСА
ДСА
вчера в 17:49
Похоже в России тоже научились немного деньги считать
Гость
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