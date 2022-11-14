Агент Божовича: «На данный момент предложений по работе из России нет»

Агент черногорского тренера Срджан Еремич рассказал о том, поступали ли специалисту предложения по работе из России.

Предложения? На данный момент — тишина. Конкретики пока нет, посмотрим, что будет дальше. Планы Миодрага? Он думает поехать на чемпионат мира, ждёт хорошей игры от Сербии. Знаю, что на жильё в Катаре цены будут высокие, поэтому многие остановятся в Дубае и Абу-Даби, весь футбольный мир будет в Эмиратах. В Катаре нет ресурсов, отелей. Насколько понимаю, и Миодраг в Катаре не планировал останавливаться.