Роналду объяснил, зачем вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий рассказал, почему принял решение вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Я хочу лучшего для «Манчестер Юнайтед». Вот почему я пришел в этот клуб, но у вас есть некоторые вещи внутри команды, которые не дают достичь высшего уровня, на котором находятся «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и даже сейчас «Арсенал».