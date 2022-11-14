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Роналду объяснил, зачем вернулся в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:15

Нападающий Криштиану Роналду рассказал, почему принял решение вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Я хочу лучшего для «Манчестер Юнайтед». Вот почему я пришел в этот клуб, но у вас есть некоторые вещи внутри команды, которые не дают достичь высшего уровня, на котором находятся «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и даже сейчас «Арсенал».

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Все комментарии
feris1
feris1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:46
Так Рон почти не играет по сравнению с гномом.
С чем сравнивать?
Я тебе про прошлый сезон обоих говорю а не нынешний.
Не надо подменять понятия.
Elliada
Elliada ответ feris1 (раскрыть)
вчера в 20:07
Если Лига 1 так себе, почему балласт так хотел в ПСЖ? Прошлый сезон Месси лучше, чем нынешний балласта. Скоро балласт присоединится к безработному Дзюбе
feris1
feris1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:01
Сравнил французкую 77лигу,в которой играет аргентинский карлик и то в прошлом сезоне вообще ничего не показал)
Искендер 2
Искендер 2
вчера в 19:37
Рон - воин. Больше в МЮ таких нет. Беги, Рон.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:23
Если Рон перейдёт в такой же слабый чемпионат, в какой перешёл твой аутист любимый, или окружит себя самыми дорогими игроками мира, то поверь мне, что отрыв будет трёхзначный по голам от него. Но Рон пошёл в Англию, ибо он воин, а не тот, кто при 8-2 будучи капитаном команды сидит в сторонке на скамейке в раздевалке в перерыве матча.
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:56
Это какие? Бомбардирские? Месси наступает на пятки по всем направлениям. Он сыграл намного меньше матчей, чем балласт. При желании может побить все его рекорды. К тому же, раньше большинство играло до 30 лет. Если бы Роналдо и другие великие играли столько, сколько балласт, португалец не побил бы ни одного рекорда. Слава медицине!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:51
Человек с великой карьерой. Если кто-то не включает его в свой список, это проблемы того человека. Он побил рекорды каждого из них, кто бы там что не составлял
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:43
Судя по его заслугам, бразильца можно считать авторитетом и считаться с его мнением. Если когда-нибудь будут составлять список лучших игроков в истории, то будут спрашивать мнение великих игроков, а не простых болельщиков, как однажды составил список лучших Пеле
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:40
Это всего лишь субъективное мнение одного человека. Очень странно пользоваться этим как аргументом.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:33, ред.
Понесло его, надо остановиться, если уже не поздно совсем
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:28
    протон
    протон
    вчера в 17:25
    Даже самые неадекватные хейтеры Роналду признают, что он входит в топ 5 величайших футболистов в истории. Очевидно, что Роналду и Месси лучшие игроки своего поколения, а на мой взгляд они лучшие футболисты в истории (для меня лично Лео на первом месте).
    Elliada
    Elliada
    вчера в 16:50
    Кому он в уши заливает? МЮ предложил ему жирный контракт и он согласился. О какой любви к клубу и лучшего для МЮ он говорит? К тому же, в Ювентусе у него были проблемы, в том числе с законом. Пока другие согласились понизить зарплаты из-за пандемии, балласт решил что самый умный и просто в обход отчетности запросил выплаты. Теперь из-за него у Ювентуса проблемы.

    Теперь он винит МЮ, или кого-то в МЮ, что они не могут достичь высоких результатов. Разве МЮ со своей стороны не сделали всё для него? Конечно, сделали. Отдали ему 7-й номер, зарплата самая высокая в АПЛ, пробивает все штрафные и пенальти, прощают все его выходки (до недавнего прощали, теперь у них лопнуло терпение).

    Просто балласт неблагодарный человек. Даже Карима не поздравил с получением ЗМ, как и Модрича.
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    вчера в 14:41, ред.
    Я до сих пор не могу понять почему так поступили с Мойесом..
    Мужичку в первый сезон купили только Феллаини, а потом зимой, в виде подачки, списанного Мату из Челси.
    Спасибо Вудворду.
    Уверен, что дай ему больше времени и финансов, МЮ не выпадал бы из ЛЧ
    Всем тренерам давали минимум 2 года.
    Отсюда и пошло заражение.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 14:21
    Надо довать больше игрового времени и менньше завидовать.
    Гость
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