Роналду объяснил, зачем вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду рассказал, почему принял решение вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Я хочу лучшего для «Манчестер Юнайтед». Вот почему я пришел в этот клуб, но у вас есть некоторые вещи внутри команды, которые не дают достичь высшего уровня, на котором находятся «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и даже сейчас «Арсенал».
С чем сравнивать?
Я тебе про прошлый сезон обоих говорю а не нынешний.
Не надо подменять понятия.
С чем сравнивать?
Я тебе про прошлый сезон обоих говорю а не нынешний.
Не надо подменять понятия.
Теперь он винит МЮ, или кого-то в МЮ, что они не могут достичь высоких результатов. Разве МЮ со своей стороны не сделали всё для него? Конечно, сделали. Отдали ему 7-й номер, зарплата самая высокая в АПЛ, пробивает все штрафные и пенальти, прощают все его выходки (до недавнего прощали, теперь у них лопнуло терпение).
Просто балласт неблагодарный человек. Даже Карима не поздравил с получением ЗМ, как и Модрича.
Теперь он винит МЮ, или кого-то в МЮ, что они не могут достичь высоких результатов. Разве МЮ со своей стороны не сделали всё для него? Конечно, сделали. Отдали ему 7-й номер, зарплата самая высокая в АПЛ, пробивает все штрафные и пенальти, прощают все его выходки (до недавнего прощали, теперь у них лопнуло терпение).
Просто балласт неблагодарный человек. Даже Карима не поздравил с получением ЗМ, как и Модрича.
Мужичку в первый сезон купили только Феллаини, а потом зимой, в виде подачки, списанного Мату из Челси.
Спасибо Вудворду.
Уверен, что дай ему больше времени и финансов, МЮ не выпадал бы из ЛЧ
Всем тренерам давали минимум 2 года.
Отсюда и пошло заражение.
Мужичку в первый сезон купили только Феллаини, а потом зимой, в виде подачки, списанного Мату из Челси.
Спасибо Вудворду.
Уверен, что дай ему больше времени и финансов, МЮ не выпадал бы из ЛЧ
Всем тренерам давали минимум 2 года.
Отсюда и пошло заражение.