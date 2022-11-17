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Иньеста: «Думаю, Испания способна добиться победы на чемпионате мира»

вчера, 11:43

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился ожиданиями от национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Я очень верю в эту сборную, в тренера. Думаю, что если у них будет та уверенность в игре и способность терпеть в трудные моменты, которые им предстоит пройти, они смогут добиться победы на турнире. Я очень доверяю этой команде.

Тренер всегда должен быть лидером своей команды. Мне нравится, как Луис Энрике управляет своими командами, он знает, чего хочет от своих игроков. Это, в конце концов, самое главное.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 20:15
Пройти далеко по силами, но вот взять золото врядли. Испания как и все топовые сборные Европы сильна, но чего-то не хватает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:53, ред.
Реал сборную не настолько усиливал, как Барселона. Барселона фактически и была сборной Испанией, которая выиграла оба Евро (2008/2012) и мундиаль 2010.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:40
Все могут, но Испания не вариант.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:31
Совсем скоро узнаем!
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 16:15
Вторая сетка сосикателей.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:44, ред.
...да, когда Реал и Барса шли под полными парусами, сборная конфеткой была, взаимопонимание, сама игра в пас чудо! А завершение атака- красота!!!
dok66
dok66
вчера в 14:18
Испания - одна из фаворитов , но скорее всего в этом ЧМ первую скрипку будут играть команды из латинской Америки .
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:30
Навряд ли. Чемпионат Мира выиграет Бразилия. Я так думаю.
u9gh5vsgyanw
u9gh5vsgyanw
вчера в 12:29
Так думают пять сборных
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:14, ред.
Думаю Иньеста ошибается. Сегодняшней Испании до Барселонского костяка сборной 2010г., как до Луны пёхом.
ОПС
ОПС
вчера в 11:58
Только другие сборные с этим вряд ли согласны. Выиграть хотят многия, только первое место одно. Подождем начала чемпионата.
ДСА
ДСА
вчера в 11:57
Судя по результатам в Лиге Нация Испания не самый главный фаворит.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:57
Максимум могут дойти до четвертьфинала
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