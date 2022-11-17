Иньеста: «Думаю, Испания способна добиться победы на чемпионате мира»

Бывший полузащитник сборной Испании поделился ожиданиями от национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Я очень верю в эту сборную, в тренера. Думаю, что если у них будет та уверенность в игре и способность терпеть в трудные моменты, которые им предстоит пройти, они смогут добиться победы на турнире. Я очень доверяю этой команде.

Тренер всегда должен быть лидером своей команды. Мне нравится, как Луис Энрике управляет своими командами, он знает, чего хочет от своих игроков. Это, в конце концов, самое главное.