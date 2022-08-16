В «Ростове» развеяли слухи о предложении Юрана сыграть договорной матч

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отрицает, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран предлагал клубу провести договорной матч в конце прошлого сезона РПЛ, чтобы химчане не вылетели из РПЛ. «Ростов» в 29-м туре победил 2:1, но «Химки» в последнем туре обыграли «Спартак», а в стыках победили «СКА-Хабаровск».
Мы выиграли матч с «Химками». Какие могут быть вопросы по этой игре? Как вы себе это представляете? У нас явления, как договорные матчи, давно нет. Я об этом не слышал.
Если все честные, то наказать блогера "карпа" (не путать с Карпиным), за клевету.
Если все честные, то наказать блогера "карпа" (не путать с Карпиным), за клевету.