В «Ростове» развеяли слухи о предложении Юрана сыграть договорной матч

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сегодня, 17:18

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отрицает, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран предлагал клубу провести договорной матч в конце прошлого сезона РПЛ , чтобы химчане не вылетели из РПЛ . «Ростов» в 29-м туре победил 2:1, но «Химки» в последнем туре обыграли «Спартак», а в стыках победили « СКА -Хабаровск».