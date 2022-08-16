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В «Ростове» развеяли слухи о предложении Юрана сыграть договорной матч

сегодня, 17:18

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отрицает, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран предлагал клубу провести договорной матч в конце прошлого сезона РПЛ, чтобы химчане не вылетели из РПЛ. «Ростов» в 29-м туре победил 2:1, но «Химки» в последнем туре обыграли «Спартак», а в стыках победили «СКА-Хабаровск».

Мы выиграли матч с «Химками». Какие могут быть вопросы по этой игре? Как вы себе это представляете? У нас явления, как договорные матчи, давно нет. Я об этом не слышал.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:02
Думаю вряд ли найдется на этом свете человек, который бы никогда никому не врал на протяжении всей своей жизни. Но самый низкий и непотребный вид лжи – это клевета, оборачивающаяся для кого-то большими неприятностями. Так что словом, можно обидеть, а клеветой можно и убить!
memphis
memphis
сегодня в 17:45
А что он должен был сказать?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:42
Надо всех не полиграф и виновных наказать.
Если все честные, то наказать блогера "карпа" (не путать с Карпиным), за клевету.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 17:19
Ну хорощо!
Гость
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