Юран предлагал «Ростову» сдать матч, чтобы «Химки» не вылетели из РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» предлагал «Ростову» сыграть договорной матч в конце прошлого сезона. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Есть версия, которую подтверждают сразу несколько несвязанных друг с другом источников, что на одной из встреч вокруг матча 29-го тура «Ростов» – «Химки» Юран предложил южанам сыграть договорняк взамен на 6 очков в следующем сезоне.

Получил отказ, а хозяева уверенно выиграли 2:1. Хотя никакой турнирной мотивации у «Ростова» не было, кроме как помочь братскому «Рубину», боровшемуся с «Химками» за выживание.

Вскоре об этом узнал Хачатурянц. Ашот потребовал от инвестора «Химок» Садыгова убрать Юрана, а также всех причастных. Тогда можно было бы обойтись и без санкций.

Туфан согласился, но попросил отсрочку, чтобы иметь шанс выжить в РПЛ (впереди был «Спартак» и переходные матчи). Однако принципиальное решение об уходе Юрана было принято уже тогда. Почему не убрали? Думаю, просто не успели найти достойную замену.

Уволить Юрана после ничьей с «Зенитом» на старте текущего чемпионата было бы самоубийством. Затем подмосквичи разгромили «Нижний Новгород», опять не выходит. И тут снова на арену вышел «Ростов». «Химки» минимально проиграли им в гостях, а на поле так и не появился отпрыск Садыгова – форвард Илья. Хотя был готов и ждал своей очереди.

Инвестор вызвал нерадивого тренера к себе и спросил за сына. Юран ожидаемо начал брыкаться и был тут же уволен. Миссия выполнена – клуб чист перед законом и причина вроде банальна (якобы продвижение хозяином своего чада в дебри большого футбола). Хитро, ничего не скажешь.