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Юран предлагал «Ростову» сдать матч, чтобы «Химки» не вылетели из РПЛ

вчера, 23:58

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран предлагал «Ростову» сыграть договорной матч в конце прошлого сезона. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Есть версия, которую подтверждают сразу несколько несвязанных друг с другом источников, что на одной из встреч вокруг матча 29-го тура «Ростов» – «Химки» Юран предложил южанам сыграть договорняк взамен на 6 очков в следующем сезоне.

Получил отказ, а хозяева уверенно выиграли 2:1. Хотя никакой турнирной мотивации у «Ростова» не было, кроме как помочь братскому «Рубину», боровшемуся с «Химками» за выживание.

Вскоре об этом узнал Хачатурянц. Ашот потребовал от инвестора «Химок» Садыгова убрать Юрана, а также всех причастных. Тогда можно было бы обойтись и без санкций.

Туфан согласился, но попросил отсрочку, чтобы иметь шанс выжить в РПЛ (впереди был «Спартак» и переходные матчи). Однако принципиальное решение об уходе Юрана было принято уже тогда. Почему не убрали? Думаю, просто не успели найти достойную замену.

Уволить Юрана после ничьей с «Зенитом» на старте текущего чемпионата было бы самоубийством. Затем подмосквичи разгромили «Нижний Новгород», опять не выходит. И тут снова на арену вышел «Ростов». «Химки» минимально проиграли им в гостях, а на поле так и не появился отпрыск Садыгова – форвард Илья. Хотя был готов и ждал своей очереди.

Инвестор вызвал нерадивого тренера к себе и спросил за сына. Юран ожидаемо начал брыкаться и был тут же уволен. Миссия выполнена – клуб чист перед законом и причина вроде банальна (якобы продвижение хозяином своего чада в дебри большого футбола). Хитро, ничего не скажешь.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 00:52
Что за бред я прочитал?
Начали с прошлого сезона с якобы "договорняка" с Ростовом, продолжили отсрочкой до конца сезона, потом откуда то появился уже этот сезон и ничья с Зенитом и кончилось типа ссорой с инвестором из-за сына.

Извините, но только 56 может поверить во всё придуманное.

Допустим, что история про "договорняк" правдива, то зачем было Юрана оставлять на этот сезон? Что бы разыграть бред с сыном инвестора?
Они что там курят?
Уволили бы спокойно после окончания сезона, а так как Юран был виноватым, то он сам бы придумал бы причину почему уходит, ведь не в его интересах раскрывать про себя такую инфу.
И всё было бы чинно и благородно и ни у кого не вызвало бы подозрении.
Как говориться "и овцы целы, и волки сыты".
Отмазка, что тренера не могли найти это вообще из разряда абсурда. На нашем рынке безработных полным полно, а взяли Писарева. Сразу скажу выбор сделан впопыхах так как Писарева и тренером нельзя назвать.

Остаётся только наблюдать весь этот цирк и ждать откровений Юрана.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:29
Ну и дела...)
Capral
Capral
сегодня в 00:28
Какой ИДИОТИЗМ!!!!!!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Просто люди раскручивают своё г..но как за официальную и правдивую информацию, просто лучше не читать это и не верить. И эти карпы сами исчезнут когда поймут, что никому не интересны
Parma1972
Parma1972
сегодня в 00:27
Бред сивой кобылы, куча версий еще против Юрана будет, все запутается, осадок останется, лишь сам Сергей может за рюмкой пролить свет на всю эту муть
True Story
True Story
сегодня в 00:27
Ситуация в "Химках" как и во всей России: не прогнулся под начальство, не подстроился под кумовство - да будь ты хоть Стивом Джобсом, тебя снимут по указке сверху
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:27
Если уж судить Юрана за попытку договорного матча, то Хачатурянца и Садыгова нужно судить за попытку сокрытия информации о преступлении, кстати.

Хотя, как я говорил, этот бред больше похож на проплату журнашлюпке обеления себя от Садыгова.
Дмитрюк
Дмитрюк
сегодня в 00:26
Значит точно из-за не выпуска игрока. Раз такая заказуза
STVA 1
STVA 1 ответ kyxy (раскрыть)
сегодня в 00:19
Вот оно чё Михалыч)))
Gahi
Gahi
сегодня в 00:18
Что-то мелко плавает товарищ Карпов и источник какой-то мутный.
kyxy
kyxy ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Иван карпов псевдоним Валеры Карпина
STVA 1
STVA 1 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 00:17
Неее! Мне лично эта шняга не нравится! Надо тоже отрыть какую нить байду и лить всякую х-ню!Поверят жА)))
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 00:17
Как говорили в одном фильме:
Какие ваши доказательства?
Можно сказать,что вон Штурм то же слил игры Киеву в квалификации Лиги Чемпионов,но что бы не западозрили,договорились,что Киев выинрает первый матч 1:0,потом Штурм 1:0 будет вести в оснвоное время,но в доп время проиграет и Динамо проходит дальше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:16
Ахахахахахаха.

У меня только один вопрос - сколько вышеупомянутому Ивану Карпову заплатил представитель бандитского клана Измаиловых за свое обеление и за очернение Юрана?

Вижу, журнашлюпки могут очень неплохо зарабатывать)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Карп это 90% новостей сокера, а кто это хз. Главное всем нравится
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:12
Жёсткий слив Юрана. По всем фронтам. А ведь просто не выпустил на поле какого-то сына…
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:12
А оно нам надо, потом с Чайкой и Ска чалится в одной лиги
Futurista
Futurista
сегодня в 00:08
Неполадки в пробирной палатке...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:04
Источник "инсайды от карпа" ... кто ему доложил то? кто этот карп?И какие 6 очков обещал Юран вместо трех? Вот же журналюги!
протон
протон
сегодня в 00:04, ред.
Это еще нужно в суде доказать. Думаю если Юран ответит, если это клевета то подсудное дело.
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
сегодня в 00:01
Такой футбол нам не нужен!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:00, ред.
Глупее такой версии , неужели придумать не могли .
А потом позвонил в Реал чтобы они проиграли ПСЖ в лиге чемпионов !) И они тоже не согласились на шесть очков от Химок !))
Гость
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