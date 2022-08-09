Юран предлагал «Ростову» сдать матч, чтобы «Химки» не вылетели из РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран предлагал «Ростову» сыграть договорной матч в конце прошлого сезона. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
Есть версия, которую подтверждают сразу несколько несвязанных друг с другом источников, что на одной из встреч вокруг матча 29-го тура «Ростов» – «Химки» Юран предложил южанам сыграть договорняк взамен на 6 очков в следующем сезоне.
Получил отказ, а хозяева уверенно выиграли 2:1. Хотя никакой турнирной мотивации у «Ростова» не было, кроме как помочь братскому «Рубину», боровшемуся с «Химками» за выживание.
Вскоре об этом узнал Хачатурянц. Ашот потребовал от инвестора «Химок» Садыгова убрать Юрана, а также всех причастных. Тогда можно было бы обойтись и без санкций.
Туфан согласился, но попросил отсрочку, чтобы иметь шанс выжить в РПЛ (впереди был «Спартак» и переходные матчи). Однако принципиальное решение об уходе Юрана было принято уже тогда. Почему не убрали? Думаю, просто не успели найти достойную замену.
Уволить Юрана после ничьей с «Зенитом» на старте текущего чемпионата было бы самоубийством. Затем подмосквичи разгромили «Нижний Новгород», опять не выходит. И тут снова на арену вышел «Ростов». «Химки» минимально проиграли им в гостях, а на поле так и не появился отпрыск Садыгова – форвард Илья. Хотя был готов и ждал своей очереди.
Инвестор вызвал нерадивого тренера к себе и спросил за сына. Юран ожидаемо начал брыкаться и был тут же уволен. Миссия выполнена – клуб чист перед законом и причина вроде банальна (якобы продвижение хозяином своего чада в дебри большого футбола). Хитро, ничего не скажешь.
Начали с прошлого сезона с якобы "договорняка" с Ростовом, продолжили отсрочкой до конца сезона, потом откуда то появился уже этот сезон и ничья с Зенитом и кончилось типа ссорой с инвестором из-за сына.
Извините, но только 56 может поверить во всё придуманное.
Допустим, что история про "договорняк" правдива, то зачем было Юрана оставлять на этот сезон? Что бы разыграть бред с сыном инвестора?
Они что там курят?
Уволили бы спокойно после окончания сезона, а так как Юран был виноватым, то он сам бы придумал бы причину почему уходит, ведь не в его интересах раскрывать про себя такую инфу.
И всё было бы чинно и благородно и ни у кого не вызвало бы подозрении.
Как говориться "и овцы целы, и волки сыты".
Отмазка, что тренера не могли найти это вообще из разряда абсурда. На нашем рынке безработных полным полно, а взяли Писарева. Сразу скажу выбор сделан впопыхах так как Писарева и тренером нельзя назвать.
Остаётся только наблюдать весь этот цирк и ждать откровений Юрана.
Начали с прошлого сезона с якобы "договорняка" с Ростовом, продолжили отсрочкой до конца сезона, потом откуда то появился уже этот сезон и ничья с Зенитом и кончилось типа ссорой с инвестором из-за сына.
Извините, но только 56 может поверить во всё придуманное.
Допустим, что история про "договорняк" правдива, то зачем было Юрана оставлять на этот сезон? Что бы разыграть бред с сыном инвестора?
Они что там курят?
Уволили бы спокойно после окончания сезона, а так как Юран был виноватым, то он сам бы придумал бы причину почему уходит, ведь не в его интересах раскрывать про себя такую инфу.
И всё было бы чинно и благородно и ни у кого не вызвало бы подозрении.
Как говориться "и овцы целы, и волки сыты".
Отмазка, что тренера не могли найти это вообще из разряда абсурда. На нашем рынке безработных полным полно, а взяли Писарева. Сразу скажу выбор сделан впопыхах так как Писарева и тренером нельзя назвать.
Остаётся только наблюдать весь этот цирк и ждать откровений Юрана.
Хотя, как я говорил, этот бред больше похож на проплату журнашлюпке обеления себя от Садыгова.
Хотя, как я говорил, этот бред больше похож на проплату журнашлюпке обеления себя от Садыгова.
Какие ваши доказательства?
Можно сказать,что вон Штурм то же слил игры Киеву в квалификации Лиги Чемпионов,но что бы не западозрили,договорились,что Киев выинрает первый матч 1:0,потом Штурм 1:0 будет вести в оснвоное время,но в доп время проиграет и Динамо проходит дальше.
Какие ваши доказательства?
Можно сказать,что вон Штурм то же слил игры Киеву в квалификации Лиги Чемпионов,но что бы не западозрили,договорились,что Киев выинрает первый матч 1:0,потом Штурм 1:0 будет вести в оснвоное время,но в доп время проиграет и Динамо проходит дальше.
У меня только один вопрос - сколько вышеупомянутому Ивану Карпову заплатил представитель бандитского клана Измаиловых за свое обеление и за очернение Юрана?
Вижу, журнашлюпки могут очень неплохо зарабатывать)
У меня только один вопрос - сколько вышеупомянутому Ивану Карпову заплатил представитель бандитского клана Измаиловых за свое обеление и за очернение Юрана?
Вижу, журнашлюпки могут очень неплохо зарабатывать)
А потом позвонил в Реал чтобы они проиграли ПСЖ в лиге чемпионов !) И они тоже не согласились на шесть очков от Химок !))
А потом позвонил в Реал чтобы они проиграли ПСЖ в лиге чемпионов !) И они тоже не согласились на шесть очков от Химок !))