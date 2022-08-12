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Уткин рассказал, как понять, что Юран пытался организовать договорной матч

сегодня, 10:19

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова, что «Химки» уволили главного тренера Сергея Юрана за попытку организовать договорной матч.

Естественно, никто никогда не подтверждает подобную информацию. А раз факта не было, то и не будет серьезного расследования. Тем не менее это самая загадочная отставка из всех, которые были и, наверно, будут в этом году.

Полагаю, что есть только одно свидетельство, которое может подтвердить, косвенно, разумеется, что к Юрану у лиги есть какие-то существенные претензии. Если он теперь долго не получит или вообще никогда не получит работу. Тогда в этом есть какое-то здравое зерно.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:37
Мне кажется, уже то, что Уткин всерьез обсуждает вбросы, показывает, как низко он пал.

А пал он очень низко - не знаю, кому сейчас интересны эти Футбольные клубы, где он помятый и небритый (и перегар через экран чувствуется) бубнит что-то между рекламными интеграциями, которые чуть не половину времени занимают.

Взять хотя бы недавнюю историю, когда Нобель, сидя рядом с Федотовым, позвонил Васе и предложил пообщаться с тем же Федотовым и рассказать ему, почему Вася постоянно обливает Федотова фекалиями в своих выпусках, хотя не знаком с ним никак.

Вася обделался и сказал, что ему не о чем с Федотовым говорить и он всё и так о нём знает, а на следующий день выпустил экстренный выпуск, где продолжил его поливать.

Это печально, когда алкоголь до такого людей доводит, как Василия.
протон
протон
сегодня в 10:24
То есть когда по Черевченко ходили аналогичные слухи про то, что он сынка не ставил и теперь тоже самое с Юраном это не так очевидно, как наброс какого-то чувака в телеге? Да ещё и не только на Юрана, но и на Карпина, тренера сборной. Мне кажется Уткин решил хайпануть. Тем более что у команд сейчас нет потребности в тренерах, поэтому отпуск Юрана можно трактовать в свою пользу.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:21
Теперь на Серёгу пошел поклёп
Гость
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