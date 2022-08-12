Уткин рассказал, как понять, что Юран пытался организовать договорной матч

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова, что «Химки» уволили главного тренера Сергея Юрана за попытку организовать договорной матч.
Естественно, никто никогда не подтверждает подобную информацию. А раз факта не было, то и не будет серьезного расследования. Тем не менее это самая загадочная отставка из всех, которые были и, наверно, будут в этом году.
Полагаю, что есть только одно свидетельство, которое может подтвердить, косвенно, разумеется, что к Юрану у лиги есть какие-то существенные претензии. Если он теперь долго не получит или вообще никогда не получит работу. Тогда в этом есть какое-то здравое зерно.
А пал он очень низко - не знаю, кому сейчас интересны эти Футбольные клубы, где он помятый и небритый (и перегар через экран чувствуется) бубнит что-то между рекламными интеграциями, которые чуть не половину времени занимают.
Взять хотя бы недавнюю историю, когда Нобель, сидя рядом с Федотовым, позвонил Васе и предложил пообщаться с тем же Федотовым и рассказать ему, почему Вася постоянно обливает Федотова фекалиями в своих выпусках, хотя не знаком с ним никак.
Вася обделался и сказал, что ему не о чем с Федотовым говорить и он всё и так о нём знает, а на следующий день выпустил экстренный выпуск, где продолжил его поливать.
Это печально, когда алкоголь до такого людей доводит, как Василия.
А пал он очень низко - не знаю, кому сейчас интересны эти Футбольные клубы, где он помятый и небритый (и перегар через экран чувствуется) бубнит что-то между рекламными интеграциями, которые чуть не половину времени занимают.
Взять хотя бы недавнюю историю, когда Нобель, сидя рядом с Федотовым, позвонил Васе и предложил пообщаться с тем же Федотовым и рассказать ему, почему Вася постоянно обливает Федотова фекалиями в своих выпусках, хотя не знаком с ним никак.
Вася обделался и сказал, что ему не о чем с Федотовым говорить и он всё и так о нём знает, а на следующий день выпустил экстренный выпуск, где продолжил его поливать.
Это печально, когда алкоголь до такого людей доводит, как Василия.