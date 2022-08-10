Юран: «Я пытался организовать договорной матч? Это бред»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран опроверг слухи, что он предлагал «Ростову» сыграть договорной матч в конце прошлого сезона.
Это бред.
Ранее стало известно, кто заменит Юрана на посту рулевого подмосковной команды.
Главный тренер «Химок» Сергей Юран опроверг слухи, что он предлагал «Ростову» сыграть договорной матч в конце прошлого сезона.
Это бред.
Ранее стало известно, кто заменит Юрана на посту рулевого подмосковной команды.
А если посмотреть, то грязные журналюги выбрали правильную тактику. Что в их работе самое главное? Правильно скандал и кандидатура Сергея Юрана с его характером как раз подходящая.
Так, что запасаемся попкорном и наслаждаемся процессом.
А если посмотреть, то грязные журналюги выбрали правильную тактику. Что в их работе самое главное? Правильно скандал и кандидатура Сергея Юрана с его характером как раз подходящая.
Так, что запасаемся попкорном и наслаждаемся процессом.
Юран: «Я пытался организовать договорной матч? Да, конечно.
Вообще, у нас обычно этим Садыгов занимается, но Хачатурянц дал отмашку, что тренерам можно теперь напрямую договариваться, без этой бюрократии. 25% только от обговоренной суммы заносишь Ашоту и катаешь спокойно.
Вот с судьями всё еще неудобно, если покупаешь судью, приходится в коробке носить в тот же РФС 25% от взятки, мы же всё-таки в XXI веке, а у них там всё еще с переводами проблемы.
Обещают на Госуслугах сделать опцию "Отправить взятку в РФС" в ЛК уже два года, а воз и ныне там. Я уж не говорю про магазин судей, до этого у них небось через пять лет руки дойдут.»
Юран: «Я пытался организовать договорной матч? Да, конечно.
Вообще, у нас обычно этим Садыгов занимается, но Хачатурянц дал отмашку, что тренерам можно теперь напрямую договариваться, без этой бюрократии. 25% только от обговоренной суммы заносишь Ашоту и катаешь спокойно.
Вот с судьями всё еще неудобно, если покупаешь судью, приходится в коробке носить в тот же РФС 25% от взятки, мы же всё-таки в XXI веке, а у них там всё еще с переводами проблемы.
Обещают на Госуслугах сделать опцию "Отправить взятку в РФС" в ЛК уже два года, а воз и ныне там. Я уж не говорю про магазин судей, до этого у них небось через пять лет руки дойдут.»