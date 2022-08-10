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Юран: «Я пытался организовать договорной матч? Это бред»

сегодня, 13:39

Главный тренер «Химок» Сергей Юран опроверг слухи, что он предлагал «Ростову» сыграть договорной матч в конце прошлого сезона.

Это бред.

Ранее стало известно, кто заменит Юрана на посту рулевого подмосковной команды.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:28, ред.
А вот с этого места...мистер Юран прошу по-подробней !!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:26
Остаётся ждать когда Сергей Николаевич вскипит по настоящему и выложит всю правду матку. А этого как всегда не долго ждать, такой у него характер.

А если посмотреть, то грязные журналюги выбрали правильную тактику. Что в их работе самое главное? Правильно скандал и кандидатура Сергея Юрана с его характером как раз подходящая.
Так, что запасаемся попкорном и наслаждаемся процессом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:58, ред.
А что, журналист планировал услышать? Если даже всерьез поверить в этот вброс)

Юран: «Я пытался организовать договорной матч? Да, конечно.

Вообще, у нас обычно этим Садыгов занимается, но Хачатурянц дал отмашку, что тренерам можно теперь напрямую договариваться, без этой бюрократии. 25% только от обговоренной суммы заносишь Ашоту и катаешь спокойно.

Вот с судьями всё еще неудобно, если покупаешь судью, приходится в коробке носить в тот же РФС 25% от взятки, мы же всё-таки в XXI веке, а у них там всё еще с переводами проблемы.

Обещают на Госуслугах сделать опцию "Отправить взятку в РФС" в ЛК уже два года, а воз и ныне там. Я уж не говорю про магазин судей, до этого у них небось через пять лет руки дойдут.»
Elliada
Elliada
сегодня в 13:52
Все знают из-за чего его увольняют. Сейчас придумывают причину. Не подойдет эта, найдут другую
drug01
drug01
сегодня в 13:50
Зачем эти сплетни???
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:40
Бред так Бред/
Гость
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