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«Футболом это не назовёшь». Павлюченко — об игре сборной России

вчера, 23:17
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Впустую провёл полтора часа. Даже футболом тяжело назвать то, что мы все сегодня видели. Наверное, есть какие-то обстоятельства по составу… Футболисты, которые сегодня выходили на поле — лидеры своих команд. Они играют и они на виду. Но то, что мы сегодня увидели — печально. Футболом это не назовёшь. Поиграли просто в квадрат без ворот. Не пойму, зачем сегодня нужны были ворота.

Скучный футбол без моментов. Просто подстроились под игру сборной Таджикистана — играли в их футбол. Хозяева — молодцы! Проявили характер, показали желание. Может, сборная России не настроилась. Страна очень долго ждала такие матчи, так как давно не видели сборную. По этой причине хотелось что-нибудь увидеть с Таджикистаном. Мне игра не понравилась.

Через три дня будет игра с Узбекистаном. Если правильно понимаю, будет совсем другой состав. И соперник будет совсем другой — намного сильнее. Может быть, кайфанём через три дня. Сегодня никто не получил кайфа.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 23:50
У Павлюченко в составе сборной таких матчей тоже хватало, так что зря ворчит "спящий гигант".
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 23:26
Значит повезло,что сборную не допустили к ЧМ))))) А оленьбух хотел на игры сборной смотреть))
Гость
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