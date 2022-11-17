«Футболом это не назовёшь». Павлюченко — об игре сборной России

Бывший футболист сборной России прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Впустую провёл полтора часа. Даже футболом тяжело назвать то, что мы все сегодня видели. Наверное, есть какие-то обстоятельства по составу… Футболисты, которые сегодня выходили на поле — лидеры своих команд. Они играют и они на виду. Но то, что мы сегодня увидели — печально. Футболом это не назовёшь. Поиграли просто в квадрат без ворот. Не пойму, зачем сегодня нужны были ворота.

Скучный футбол без моментов. Просто подстроились под игру сборной Таджикистана — играли в их футбол. Хозяева — молодцы! Проявили характер, показали желание. Может, сборная России не настроилась. Страна очень долго ждала такие матчи, так как давно не видели сборную. По этой причине хотелось что-нибудь увидеть с Таджикистаном. Мне игра не понравилась.

Через три дня будет игра с Узбекистаном. Если правильно понимаю, будет совсем другой состав. И соперник будет совсем другой — намного сильнее. Может быть, кайфанём через три дня. Сегодня никто не получил кайфа.