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«Ни уму ни сердцу». Ловчев — о ничейном результате сборной России

вчера, 23:55
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Ни уму ни сердцу, по большому счету. Первая игра была с Киргизией, нас ругали. Сейчас фактически новая команда, не было Соболева, других футболистов. Казалось, тебе шанс дается, бегай, покажи что‑то. В первом и втором тайме ничего не создали.

Сказать можно все что угодно. Остался неважный осадок от той игры, как и от предыдущей (со сборной Киргизии, 2:1). Футболист надевает майку сборной, для меня это всегда стимул — бегать, стараться, обыгрывать один в один. Видел Пиняева — он старался, пусть у него что‑то не получалось.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 06:27
Никто не хотел получать травму, перед длительными каникулами. Да и стимулов особо никаких
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:59
Больше было похоже на двухстороннюю тренеровку, а не матч сборных
c4smmrq29f7e
c4smmrq29f7e
сегодня в 02:33
После этой игры хочется выпить за российский футбол. Не чокаясь
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:48
Не, ну с такой игрой можно и в АФК заявляться😁
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:09
Евгений Серафимович всегда очень эмоционален! Но сейчас его горячность как ни когда оправданна! Как футбольный человек он не может спокойно смотреть на такую игру сборной!
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