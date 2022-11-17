«Ни уму ни сердцу». Ловчев — о ничейном результате сборной России

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Ни уму ни сердцу, по большому счету. Первая игра была с Киргизией, нас ругали. Сейчас фактически новая команда, не было Соболева, других футболистов. Казалось, тебе шанс дается, бегай, покажи что‑то. В первом и втором тайме ничего не создали.

Сказать можно все что угодно. Остался неважный осадок от той игры, как и от предыдущей (со сборной Киргизии, 2:1). Футболист надевает майку сборной, для меня это всегда стимул — бегать, стараться, обыгрывать один в один. Видел Пиняева — он старался, пусть у него что‑то не получалось.