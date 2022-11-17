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Бышовец: «Сегодня у России была прелюдия к матчу с Узбекистаном»

вчера, 23:29
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Прежде всего, тренерский штаб получил информацию о дебютантах команды. Понятно, что подготовиться продуктивно было трудно. Состояние игроков не могло не сказаться. Многие испытывали проблемы с взаимопониманием, не могли раскрыть возможности друг друга. Думаю, это была своего рода прелюдия к матчу с Узбекистаном. Хочется верить, что там мы уже сможем увидеть, насколько тренерам удается совмещать этих игроков на поле.

Отмечу сборную Таджикистана. Они вышли на эту встречу как на официальную. Нашим же ребятам сложно находить мотивацию и вдохновение, тем более когда на кон ничего не поставлено. Однако такие матчи все равно важны — они повышают внутреннюю ответственность игроков.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:56
Узбекистан посильнее будет таджиков,так что с такой игрой будет нам прилюдия
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 00:46
Прелюдия совсем не удалась.
протон
протон
сегодня в 00:31
Таджики наверно сами в шоке от уровня игроков сборной России.
Счёт не самое страшное. Игры совсем нет, тренерской мысли в упор не видно.
Такие игры нужны чтобы понимать реальный уровень футбола в стране. А то уже игроков в Челси сватают, а они против Таджикистана ничего не показывают.
И дело не столько в счёте, всё же товорняк, а в полном отсутствии игры и физической готовности.
А теперь понимаете зачем нужны легионеры в тех же Зените и Спартаке?
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:26, ред.
Прелюдия перед чем бывает? Правильно, перед секасом)
Гость
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