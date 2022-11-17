Бышовец: «Сегодня у России была прелюдия к матчу с Узбекистаном»

Бывший тренер сборной России прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Прежде всего, тренерский штаб получил информацию о дебютантах команды. Понятно, что подготовиться продуктивно было трудно. Состояние игроков не могло не сказаться. Многие испытывали проблемы с взаимопониманием, не могли раскрыть возможности друг друга. Думаю, это была своего рода прелюдия к матчу с Узбекистаном. Хочется верить, что там мы уже сможем увидеть, насколько тренерам удается совмещать этих игроков на поле.

Отмечу сборную Таджикистана. Они вышли на эту встречу как на официальную. Нашим же ребятам сложно находить мотивацию и вдохновение, тем более когда на кон ничего не поставлено. Однако такие матчи все равно важны — они повышают внутреннюю ответственность игроков.