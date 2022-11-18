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Шунин: «Выполнили не всю установку тренера»

вчера, 04:24
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Вратарь сборной России Антон Шунин прокомментировал ничью с Таджикистаном.

Показалось, что в первом тайме мы играли спокойно, а во второй половине соперник своей активностью и желанием взломать нашу оборону нарушил это спокойствие. Почему не победили? Сложно сейчас ответить на этот вопрос: надо смотреть игру, разбирать. Понятно, что выполнили не всю установку тренера. Вряд ли дело в том, что на поле было много новичков: в этом году у нас практически в каждом матче на поле появляются дебютанты.

Искусственный газон для нас не в новинку, мы играем на нем в чемпионате стабильно раз в год. Раньше это была «Уфа», сейчас – «Оренбург». В Душанбе газон не последнего поколения, но поле нормальное, ровное. Это ни в коем случае не должно быть отговоркой. Мы все были в равных условиях, играть надо на любом поле.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:55
Вероятно была очень сложная установка тренера, непостижимая для исполнителей...
YVG
YVG
вчера в 08:52
Надо же как нерадивые, нужно других набрать.
112910415
112910415
вчера в 08:18
А !
Была, оказывается, какая-то установка ...
Caniggia
Caniggia
вчера в 05:32
А Карпин то сам понял, какую он установку дал? По увиденному сложилось впечатление, что установка была примерно такая - чтобы не сметь угрожать воротам грозных таджиков и защищать свои ворота от их великих угроз!
adekvat
adekvat
вчера в 05:20
Искусственное поле виновато. Установку не выполнили. Соперник заиграл кипишивать начали. Разогнать такую сборную надо.
SHEARER
SHEARER
вчера в 05:13
Установка была вообще? Или так, вышли мяч по гонять.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:51
К вратарям претензий нет, чего не скажешь об игроках.
5r6xch489nn8
5r6xch489nn8
вчера в 04:48
Да вы просто вату катали вместо футбола
Гость
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