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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Ибрагимович заявил, что не собирается заканчивать карьеру

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matrix333
matrix333
сегодня в 07:15
А ему и не надо заканчивать
протон
протон
сегодня в 02:26
из-за Златана мировое правительство повысит пенсионный возраст у футболистов
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 02:26, ред.
А какая фамилия у Златана?)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:55
Правильно - играй пока играется!
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ Swift2005 (раскрыть)
сегодня в 01:55
не защищаю,но причём здесь роналду? меня эта истерия бесит больше чем он сам и гном,если о скандалах то и ибра всегда вс говорит,про париж недавно например,про то что он бог и вроде как норм. И да сериал 20 лет уже как лига пристарелых,это не плохо что там паспорт не смотрят,но уровень упал
Swift2005
Swift2005
сегодня в 01:27, ред.
Ибрагимович молча делает своё дело в футболе, не то что истеричная португалка, только и умеет что истерить и играть на публику, а выхлоп нулевой. Даже в чемпионате не то что перестал забивать, но и попадать в основу МЮ. Играет только по большим праздникам. Самый отстойный игрок в чемпионате Англии.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:14
В последнее время он чаще травмирован
протон
протон
сегодня в 00:55
Не обвиняя весь мир, не взывая к жалости играет и даёт уверенность. Вот он настоящий лидер с харизмой и мужскими качествами, который приносит пользу и в 41 год.
Златан во второй половине сезона снова разорвёт Сериал, по крайней мере в это реально можно поверить, учитывая монструозную величину шведа в мировом футболе, и его непосредственный вклад в прошлогоднее Скудетто.
протон
протон
сегодня в 00:54
Златан уйдет на покой в 65, как все нормальные пенсионеры
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