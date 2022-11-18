Ибрагимович заявил, что не собирается заканчивать карьеру

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сегодня, 00:53

Нападающий «Милана» заявил, что не намерен вешать бутсы на гвоздь.

Я хочу скорее вернуться на поле. Я чувствую себя хорошо, надеюсь скоро вернуться.

На данный момент Ибрагимович восстанавливается после травмы.