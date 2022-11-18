Ибрагимович заявил, что не собирается заканчивать карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не намерен вешать бутсы на гвоздь.
Я хочу скорее вернуться на поле. Я чувствую себя хорошо, надеюсь скоро вернуться.
На данный момент Ибрагимович восстанавливается после травмы.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не намерен вешать бутсы на гвоздь.
Я хочу скорее вернуться на поле. Я чувствую себя хорошо, надеюсь скоро вернуться.
На данный момент Ибрагимович восстанавливается после травмы.
Златан во второй половине сезона снова разорвёт Сериал, по крайней мере в это реально можно поверить, учитывая монструозную величину шведа в мировом футболе, и его непосредственный вклад в прошлогоднее Скудетто.
Златан во второй половине сезона снова разорвёт Сериал, по крайней мере в это реально можно поверить, учитывая монструозную величину шведа в мировом футболе, и его непосредственный вклад в прошлогоднее Скудетто.