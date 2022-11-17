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Юран рассказал о том, что скоро возглавит новый клуб

вчера, 15:49

Российский тренер Сергей Юран сообщил о том, что скоро возглавит новый клуб.

Что с моим будущим? Не переживайте, всё будет хорошо. Скоро приму новую команду.

В августе Юран покинул подмосковные «Химки».

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Все комментарии
LOpp
LOpp
вчера в 18:54
В 10-ый раз вернётся в Химки
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:25
Какой клуб будет очередной жертвой Юрана!
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 17:09
На Рубин намекает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:54
Ну Серёга напустил "тумана", затянул интригу!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:32
Он уже месяца два так говорит
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:31
Юран не топ-тренер..
75kvxzf7fzx5
75kvxzf7fzx5
вчера в 16:30
Ставлю на то, что этот клуб Рубин
shlomo
shlomo
вчера в 16:29
Клуб весёлых и находчивых из РПЛ...:)))... и что то мне кажется, что с вероятностью 90+% это клуб на букву икс....:)))они не могут жить друг без друга, сериал продолжится, ждите премьеру части(3)...

Ну а так что, не было бы Юрана, Мостового, Радимова, Канчельскиса как было бы скучно....
memphis
memphis
вчера в 16:15
Рубин?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:15
Главное, что бы новая команда не оказалась "старой".
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:01, ред.
Очень интересно какой это будет клуб.
Юрану пожелаю только Удачи !
Гость
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