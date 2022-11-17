Юран рассказал о том, что скоро возглавит новый клуб

Российский тренер Сергей Юран сообщил о том, что скоро возглавит новый клуб.
Что с моим будущим? Не переживайте, всё будет хорошо. Скоро приму новую команду.
В августе Юран покинул подмосковные «Химки».
Российский тренер Сергей Юран сообщил о том, что скоро возглавит новый клуб.
Что с моим будущим? Не переживайте, всё будет хорошо. Скоро приму новую команду.
В августе Юран покинул подмосковные «Химки».
Ну а так что, не было бы Юрана, Мостового, Радимова, Канчельскиса как было бы скучно....
Ну а так что, не было бы Юрана, Мостового, Радимова, Канчельскиса как было бы скучно....
Юрану пожелаю только Удачи !
Юрану пожелаю только Удачи !