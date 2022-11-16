Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар».
Стороны ведут неформальный диалог на предмет возможного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Александр Сторожук, нынешний наставник команды, может покинуть «быков».
Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар».
Стороны ведут неформальный диалог на предмет возможного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Александр Сторожук, нынешний наставник команды, может покинуть «быков».
Ведь понятно что причины кроются в самом тренере, а не в судьях, футболистах, или ещё в чём-то. Ему надо спокойно проанализировать свою неудачную работу в Халле, Витессе и особенно в Рубине, где казалось что ничего не может помешать ему создать суперкоманду, способную вернуть Рубин на былые топовые позиции в российском футболе и бороться за самые высокие места. Но этот тренер умудрился вылететь с Рубином, что не укладывалось в голове у всех кто хоть немного разбирается в российском футболе.
Вот и сейчас при Слуцком в ФНЛ, Рубин, вместо того чтобы лидировать с отрывом перед паузой с его составом и бюджетом, с огромным трудом вымучивает очки, в том числе со середняками и аутсайдерами.
Так что нельзя сейчас ЛВС огульно кидаться на очередное предложение возглавить клуб РПЛ и опять начать его топить и тянуть на дно. Нужно разобраться в себе в своих ошибках и успокоить явно пошатнувшуюся нервную систему.
Так что отдохни пару лет, Лёня, поправь здоровье и сделай работу над ошибками. А потренировать ты ещё успеешь, возраст для тренера совершенно не критичный. Но только не убивай очередной клуб, приняв сейчас его предложение!
Ведь понятно что причины кроются в самом тренере, а не в судьях, футболистах, или ещё в чём-то. Ему надо спокойно проанализировать свою неудачную работу в Халле, Витессе и особенно в Рубине, где казалось что ничего не может помешать ему создать суперкоманду, способную вернуть Рубин на былые топовые позиции в российском футболе и бороться за самые высокие места. Но этот тренер умудрился вылететь с Рубином, что не укладывалось в голове у всех кто хоть немного разбирается в российском футболе.
Вот и сейчас при Слуцком в ФНЛ, Рубин, вместо того чтобы лидировать с отрывом перед паузой с его составом и бюджетом, с огромным трудом вымучивает очки, в том числе со середняками и аутсайдерами.
Так что нельзя сейчас ЛВС огульно кидаться на очередное предложение возглавить клуб РПЛ и опять начать его топить и тянуть на дно. Нужно разобраться в себе в своих ошибках и успокоить явно пошатнувшуюся нервную систему.
Так что отдохни пару лет, Лёня, поправь здоровье и сделай работу над ошибками. А потренировать ты ещё успеешь, возраст для тренера совершенно не критичный. Но только не убивай очередной клуб, приняв сейчас его предложение!