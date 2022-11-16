Слуцкий может возглавить «Краснодар»

Федотов снова просит усиление. ЦСКА может лишиться Дивеева, нужен центральный защитник Еще хотят атакующих хавбеков.

«В МЮ меня предали, я не уважаю тен Хага». Роналду меняет клуб и сыграл в Канье Уэста Провокация, о которой говорит весь мир.

ЦСКА Федотова – разочарование, неожиданный состав топ-5. После осени в РПЛ есть о чем подумать Подводим итоги первой части чемпионата.

Португалию ждут в финале ЧМ. Но Роналду может испортить команде праздник Зато сборная нравится Криштиану намного больше, чем МЮ.