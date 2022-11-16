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Слуцкий может возглавить «Краснодар»

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ABir
ABir
вчера в 23:18
Слуцкому надо снова возглавить ЦСКА, а Федотову возвращаться в Сочи
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 22:48
Если это не утка,то мои соболезнования "быкам"....
протон
протон
вчера в 22:47
Как я и говорил 3 дня назад. Интересно будет глянуть на Слуцкого в Краснодаре. Из свободных тренеров это лучший вариант, а провалы у всех случаются. Вон Карпин уходил из Ростова после серии поражений и многие уже считали его успех случайным, а сейчас идет на 3 месте с молодой командой без легов. Слуцкий никуда не делся свое мастерство. Он поднимал Москву, поднимал КС (до того позорного эпизода) поднимал ЦСКА. И в Рубине первый год был шикарный. Будет интересно глянуть.
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:44
Это ещё что-физическое лицо! У нас есть клубы с полутора титулами за 20 неполных лет,и поди ж ты-всё время нак пике внимания,материального благополучия и вихря кадровых перемен.
alexamit
alexamit
вчера в 22:43
А зря.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:56, ред.
По хорошему, Слуцкий сейчас должен посидеть и отдохнуть годик-другой, при этом хорошо подумав о причинах своих последних провалов.

Ведь понятно что причины кроются в самом тренере, а не в судьях, футболистах, или ещё в чём-то. Ему надо спокойно проанализировать свою неудачную работу в Халле, Витессе и особенно в Рубине, где казалось что ничего не может помешать ему создать суперкоманду, способную вернуть Рубин на былые топовые позиции в российском футболе и бороться за самые высокие места. Но этот тренер умудрился вылететь с Рубином, что не укладывалось в голове у всех кто хоть немного разбирается в российском футболе.

Вот и сейчас при Слуцком в ФНЛ, Рубин, вместо того чтобы лидировать с отрывом перед паузой с его составом и бюджетом, с огромным трудом вымучивает очки, в том числе со середняками и аутсайдерами.

Так что нельзя сейчас ЛВС огульно кидаться на очередное предложение возглавить клуб РПЛ и опять начать его топить и тянуть на дно. Нужно разобраться в себе в своих ошибках и успокоить явно пошатнувшуюся нервную систему.

Так что отдохни пару лет, Лёня, поправь здоровье и сделай работу над ошибками. А потренировать ты ещё успеешь, возраст для тренера совершенно не критичный. Но только не убивай очередной клуб, приняв сейчас его предложение!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:35
Удивительная способность ничего не сделав в плане результата, как тренера, оставаться на плаву).
А ещё говорят "язык враг мой").
112910415
112910415
вчера в 19:25
не логично !
но ведь интересно
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:03
Если Галицкому он интересен, то вполне вероятно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:01
Маловероятно, Слуцкий сейчас не в духе и эмоции не подавлены после провала в Рубине.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:32
Краснодар тоже захотел в Пердив?
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:31
ФНЛ ждёт тебя ФК Краснодар!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:04
Краснодар.... Та шоб не заменить тренера...))
shlomo
shlomo
вчера в 18:02
Вполне возможно, что я ошибаюсь, но... Что-то мне подсказывает, что Слуцкий "внезапно вспылил" в разговоре с руководством Рубина и ушел оттуда, уже имея на руках некоторые предварительные предложения со стороны Краснодара.

Ну а так что, очень логично что у одних нет тренера, а второй остался без работы, но Галицкий же любит атакующий футбол, а Слуцкий такой не дает, более прагматичный, играющий часто от обороны на контр атаках. Как то в моем понимания не вяжутся они вместе.
Верг
Верг
вчера в 18:02
Прощай Краснодар) пончик утопит в пердив
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:54
Думая, что Слуцкий по сильнее Сторужука будет!
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