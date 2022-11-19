Месси тренировался индивидуально по причине перегруженности икроножных мышц

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси снова тренировался вне общей группы. Причина — перегруженность икроножных мышц.
Футболист не принял участие в первой общекомандной тренировке, которая состоялась вчера. Как сообщает близкий к команде источник, форвард сможет принять участие в первом матче на мундиале с командой Саудовской Аравии во вторник, 22 ноября.
Турнир стартует завтра, 20 ноября.
Лео был очень хорош, но слишком выложился для товарняка, как мне показалось. В середине второго тайма с него потоком лился пот (было видно на паре крупных планов).
Лучше было оставить больше энергии и запала для разгрома Аравии.
Лео был очень хорош, но слишком выложился для товарняка, как мне показалось. В середине второго тайма с него потоком лился пот (было видно на паре крупных планов).
Лучше было оставить больше энергии и запала для разгрома Аравии.
Без него сборная лучше? ахахаха. Челы не видели фактические результаты последних 16 лет с ним и без.
Как будто есть какой-то аргентинец забивающий больше 20+20 у себя в клубах, но не может попасть в состав из-за Месси))
Без него сборная лучше? ахахаха. Челы не видели фактические результаты последних 16 лет с ним и без.
Как будто есть какой-то аргентинец забивающий больше 20+20 у себя в клубах, но не может попасть в состав из-за Месси))