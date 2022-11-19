Месси тренировался индивидуально по причине перегруженности икроножных мышц

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вчера, 20:14

Нападающий сборной Аргентины снова тренировался вне общей группы. Причина — перегруженность икроножных мышц.

Футболист не принял участие в первой общекомандной тренировке, которая состоялась вчера. Как сообщает близкий к команде источник, форвард сможет принять участие в первом матче на мундиале с командой Саудовской Аравии во вторник, 22 ноября.

Турнир стартует завтра, 20 ноября.