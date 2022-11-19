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Месси тренировался индивидуально по причине перегруженности икроножных мышц

вчера, 20:14

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси снова тренировался вне общей группы. Причина — перегруженность икроножных мышц.

Футболист не принял участие в первой общекомандной тренировке, которая состоялась вчера. Как сообщает близкий к команде источник, форвард сможет принять участие в первом матче на мундиале с командой Саудовской Аравии во вторник, 22 ноября.

Турнир стартует завтра, 20 ноября.

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Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:24
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:07
    Если что для Аргентины это не потеря
    протон
    протон
    сегодня в 00:00
    Возможно, не стоило играть с Эмиратами.
    Лео был очень хорош, но слишком выложился для товарняка, как мне показалось. В середине второго тайма с него потоком лился пот (было видно на паре крупных планов).
    Лучше было оставить больше энергии и запала для разгрома Аравии.
    Мариарти77
    Мариарти77
    вчера в 22:47
    Сливается
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 22:29
    Да их просто бомбит, что у Месси больше ЗМ и ЗБ, как и титулов)) пусть пишут, историю не перепишут 😀
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 22:20
    Результаты с месси: 5 финалов: 2014,2015,2016,2017,2021- 4 проигрыша, 1 выигрыш. Он проклятье для сборной.
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 22:19
    Значит шансы Аргентины возросли.
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 21:57
    Пусть отдыхает! Все равно примерно в 1/4 или 1/2 вылетят
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:45
    В чемпионате Франции перегрузил икры, бегать пришлось в каком то матче
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 21:36
    хейтеры и тут свои пять копеек ставят.

    Без него сборная лучше? ахахаха. Челы не видели фактические результаты последних 16 лет с ним и без.
    Как будто есть какой-то аргентинец забивающий больше 20+20 у себя в клубах, но не может попасть в состав из-за Месси))
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 21:19
      Mark Avreliy
      Mark Avreliy ответ ДСА (раскрыть)
      вчера в 21:18
      Это да, система под кодовым названием "ложковый вротобранец"
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 21:14
      Тот, кто играл в футбол, знает. что тренироваться должен тот, ко в футбол играть не умеет. Шутка.
      ДСА
      ДСА
      вчера в 21:02
      У него своя система подготовки.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 20:50, ред.
      Даже дилетанту понятно, почему это произошло уже дважды. А уж нам, "профессионалам",...
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 20:41
      Отсутствие карлика поможет сборной Аргентины побороться на мундиале.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 20:38
      Не скорее первую треню пропустил смотрел интервью Рона, а сейчас пересматривает, то что было в том году Рон в этом покрыл полностью и перекрил неудачи Месси в ПСЖ в Лиге
      DXTK
      DXTK
      вчера в 20:35
      Так первую игру Аргентины против Сауд Аравии может и без Месси сыграть, его лучше приберечь для серьезных соперников, и чтобы сил на плейофф хватило.
      Миша Волк
      Миша Волк
      вчера в 20:18
      Понос...
      Elliada
      Elliada
      вчера в 20:18
      Он готов играть и будет играть. К чему эта новость? Просто тренируется по индивидуальной программе
      Гость
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