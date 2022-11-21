Де Йонг: «Я счастлив в „Барселоне“»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что не собирается уходить из клуба.
Я счастлив в «Барселоне». С точки зрения жизни в городе все идеально. Надеюсь провести в этом клубе еще 8-10 лет.
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что не собирается уходить из клуба.
Я счастлив в «Барселоне». С точки зрения жизни в городе все идеально. Надеюсь провести в этом клубе еще 8-10 лет.
А с точки зрения игры голландца за этот город..., ну вы поняли.
А с точки зрения игры голландца за этот город..., ну вы поняли.