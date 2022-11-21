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Де Йонг: «Я счастлив в „Барселоне“»

вчера, 10:11

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что не собирается уходить из клуба.

Я счастлив в «Барселоне». С точки зрения жизни в городе все идеально. Надеюсь провести в этом клубе еще 8-10 лет.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:54
В Барселоне круто.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:37
Конечно удобно, хороший город, классный климат, да и кто еще будет платить такую ЗП в 22 млн
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:07
"С точки зрения жизни в городе всё идеально."

А с точки зрения игры голландца за этот город..., ну вы поняли.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:41
Было бы удивительно, если бы это было наоборот.
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