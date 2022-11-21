Роналду может доиграть этот сезон в «Реале»

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вчера, 09:47

Форвард МЮ может вернуться в «Реал», пишет Sport.

Речь идет о краткосрочном контракте — до конца этого сезона. Причина — травма Карима Бензема. Мадридцы не исключают, что 37-летний португалец сможет заменить Бензема, пока тот будет восстанавливаться и набирать форму.