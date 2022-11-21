Роналду может доиграть этот сезон в «Реале»

Форвард МЮ Криштиану Роналду может вернуться в «Реал», пишет Sport.
Речь идет о краткосрочном контракте — до конца этого сезона. Причина — травма Карима Бензема. Мадридцы не исключают, что 37-летний португалец сможет заменить Бензема, пока тот будет восстанавливаться и набирать форму.
Ладно бы только Рон, за свои выпендроны, на скамье жо*у мял..., так ведь там же сидят и Донни ВДБ и Ван Биссака ... и тот же технарь Санчо, которого клянчили 2 (!) года у Боруссии, чтоб потом он в старт от случая к случаю в МЮ попадал... Зато дрова, вроде Мактома и Линделёфа - в фаворе.
Одним словом ЭТХ - полное разочарование.
Ладно бы только Рон, за свои выпендроны, на скамье жо*у мял..., так ведь там же сидят и Донни ВДБ и Ван Биссака ... и тот же технарь Санчо, которого клянчили 2 (!) года у Боруссии, чтоб потом он в старт от случая к случаю в МЮ попадал... Зато дрова, вроде Мактома и Линделёфа - в фаворе.
Одним словом ЭТХ - полное разочарование.
Тен Хаг единственный кто усадил его на скамейку запасных, причины были футболист отстутствовал на предсезонке, пытался покинуть клуб, так как хотел играть только в ЛЧ, он находится даже сейчас не в лучшей форме, не охотно идет в прессинг, ждет лишь когда партнеры ему накатят, со всеми ссорится.
Объясните мне с чего это Тен Хаг должен его на каждый матч ставить в основу за какие это заслуги?
PS МЮ мне кажется идет на поправку уже избавились от одного червивого яблочка в виде Погба, осталось Роналду убрать....... тех кто мутит воду в команде., и мешает играть....... единственный тренер кто до сих пор этого не понял остался лишь Сантуш......... Да Перес его не возьмет.
Тен Хаг единственный кто усадил его на скамейку запасных, причины были футболист отстутствовал на предсезонке, пытался покинуть клуб, так как хотел играть только в ЛЧ, он находится даже сейчас не в лучшей форме, не охотно идет в прессинг, ждет лишь когда партнеры ему накатят, со всеми ссорится.
Объясните мне с чего это Тен Хаг должен его на каждый матч ставить в основу за какие это заслуги?
PS МЮ мне кажется идет на поправку уже избавились от одного червивого яблочка в виде Погба, осталось Роналду убрать....... тех кто мутит воду в команде., и мешает играть....... единственный тренер кто до сих пор этого не понял остался лишь Сантуш......... Да Перес его не возьмет.
А вот ЭТХ на то и преклонных лет дядя, чтоб быть выше "пацанов" и их норов на пользу общего дела обращать. Однако, как выяснилось, ЭТХ такой же "пацан", только глупый и злопамятный.
А вот ЭТХ на то и преклонных лет дядя, чтоб быть выше "пацанов" и их норов на пользу общего дела обращать. Однако, как выяснилось, ЭТХ такой же "пацан", только глупый и злопамятный.