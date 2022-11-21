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Роналду может доиграть этот сезон в «Реале»

вчера, 09:47

Форвард МЮ Криштиану Роналду может вернуться в «Реал», пишет Sport.

Речь идет о краткосрочном контракте — до конца этого сезона. Причина — травма Карима Бензема. Мадридцы не исключают, что 37-летний португалец сможет заменить Бензема, пока тот будет восстанавливаться и набирать форму.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:21
Реалу обязательно нужен форвард.
monah-10
monah-10
вчера в 14:35
Вот в это верю, полгода это мизерные деньги, Реал от этого только наварятся, хайп будет и без разницы какой хороший или плохой, но бабло Перес поднимет.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:32
Он "решил", что Бензема пол года будет болеть?... Хе-хе... А потом кого на лавку сажать?... Вини, Родриго или самого Карима? .. Перес ещё летом сказал : Кого?.. 38-летнего?... А-ха-ха-ха... Теперь он будет со всеми на полгода контракты подписывать?... Скоро ему будет ответ...😄👏👏👏😋..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 13:06, ред.
Никакого порядка в нападении у РМ без Бензема сейчас нет... и не было, пока Карим не начал забивать и раздавать на гол, как положено центрфорварду.
Всё это Мадрид проходил 2-2,5 года назад, когда нападение, ввиду плохой работы того же Бензина и Вини, состояло из хавов, которые, забивая сами, бросали свои диспетчерские функции и зоны середины поля. Чё из этого выходило ? Позорный - разгромный просер в ЛЧ Аяксу и полная капитуляция перед на голову сильнейшим Челси.
DXTK
DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:53
Ну прямо все из Тен Хага сделали нового Луи ван Гала.......
Oliver S
Oliver S
вчера в 12:38
1) Довольно спорное решение, у Реала с нападением даже без Бензема всё в порядке, даже сплавить кое-кого можно и хуже не станет, а вот будет ли польза от второго пришествия Роналду вопрос.
2) По поводу МЮ тут люди спорят, но ветка вообще не про МЮ и АПЛ и зачем это тут писать не понятно никому, даже тем, кто пишет, видимо. Что Роналду, что Месси требуют к себе соответствующего отношения и если второго в Париже облизывают со всех сторон, даже если он не показывает максимум и он это чувствует и старается, то на первого в Англии вешают всех собак, а потом требуют ЛЧ, вот он и нервничает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:37, ред.
Ты меня прости конечно, но вы ребята, не можете/не хотите (как угодно) смотреть на проблему беспристрастно, а варитесь в ней сами, принимая чью-либо сторону.
Вспомни прошлый год до ухода в аренду ВДБ: Санчо, Рон и голландец прекрасно спелись и комбинировали в нападении до момента ухода последнего в аренду. Рангника, за уход голландца, стоило вообще кастрировать.

По поводу ЭТХ. Я сам до последнего верил, что Рон наказан до определённого момента, ибо цель у тренера МЮ, как я думал, ввести его, непослушного, обратно в состав и строить с ним работу в нападении. Что мы наблюдаем сейчас: ни Рона, ни Санчо, ни ВДБ, ни, собственно, нападения. И просвета этой ситуации нет, и сор из избы вынесен из-за понтов Рона и малодушия/дурости голландца.

Подобная картина была в РМ, когда Зидан, "без зазрения совести", сажал модного на лавку, ротируя состав и выпуская, время от времени последнего.
Рон и тогда губы гнул, и с Зиданом на повышенных был, не подавая руку..., однако "лысый". за счёт мудрости и выдержанности, подмял под себя Модного и убедил в своей правоте, ибо Зидану нужен был, в первую очередь, РЕЗУЛЬТАТ.
Вот и по прошествии многих лет сам Криш потом признавался в правоте француза.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:19, ред.
Выходки Рона никто не оправдывает. Рон всегда был открытым - "большим пацаном"..., не умеющим держать себя в рамках приличия и такта. Он таким и умрёт.
А вот ЭТХ на то и преклонных лет дядя, чтоб быть выше "пацанов" и их норов на пользу общего дела обращать. Однако, как выяснилось, ЭТХ такой же "пацан", только глупый и злопамятный.
Gelious
Gelious ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 12:05
Потому что 1) У Сульшера всегда так было всплесками. Глобально это обычный резлультат для МЮ в последние годы 2) Атлетик писал, что там с кем-то в начале сезона случился конфликт. С кем-то из главарей раздевалки. Не уточняли, с кем именно. Одновременно тогда и Магуайер сдал, и Бруно. Поэтому доподлинно неизвестно, кто именно. Разумеется, как лидеры раздевалок, за ними шли и их группировки.
Но, полагаю, тут куче пользователей неинтересно это. Тут набрасывают, чтобы просто получить одобрение, а не чтобы в чем-то разбираться. Это не обязательно про вас, я в целом
Elliada
Elliada ответ vitya valdes (раскрыть)
вчера в 12:04
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 11:55
    МЮ при физруке все также вне 4-ки, все даже разгромы еще и покруче МС-3-6.
    vitya valdes
    vitya valdes ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:52
      DXTK
      DXTK ответ Gelious (раскрыть)
      вчера в 11:51
      А в прошлом сезоне с Роном в составе и с его 18 голами прямо МЮ попал в четверку сильнейших? только почему то до покупки португальца команда Сульшера была 2 в чемпионате и в финале кубка играла. Но пришел статист, голы наклепал, а толку не было - 6 место.......

      Тен Хаг единственный кто усадил его на скамейку запасных, причины были футболист отстутствовал на предсезонке, пытался покинуть клуб, так как хотел играть только в ЛЧ, он находится даже сейчас не в лучшей форме, не охотно идет в прессинг, ждет лишь когда партнеры ему накатят, со всеми ссорится.

      Объясните мне с чего это Тен Хаг должен его на каждый матч ставить в основу за какие это заслуги?

      PS МЮ мне кажется идет на поправку уже избавились от одного червивого яблочка в виде Погба, осталось Роналду убрать....... тех кто мутит воду в команде., и мешает играть....... единственный тренер кто до сих пор этого не понял остался лишь Сантуш......... Да Перес его не возьмет.
      112910415
      112910415
      вчера в 11:42
      а ведь любопытно ...
      Romeo 777
      Romeo 777
      вчера в 11:41
      Для Реала в своё время выиграл 4 ЛЧ забивая огромное количество голов. Не чужой человек для них, но, не думаю что его станут возвращать, если конечно Бензема не вылетел на несколько месяцев.
      Gelious
      Gelious ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 11:35
      Все по делу сказано. Пришел Тен Хаг, за невероятные суммы накупил любимчиков, а пока даже в четверку не входит. И это с Вараном и Каземиро в составе. Хорошо хоть ему этого Каземиро впихнули. Он ведь еще и без опорника нового опять играть собирался
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 10:44
      Понимаете-в реале я могу сыграть в "Реале",
      но какая-то скотина ждёт меня в "Фиорентине".
      Elliada
      Elliada
      вчера в 10:39
      Балласт как цыган, кочует по клубам, обворовывает их, а потом его прогоняют.
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 10:35
      Очередной вброс! Отравленный фрукт никому не нужен.
      RAYMАN
      RAYMАN
      вчера в 10:29, ред.
      Забьет Криштиану Роналду хоть три гола на мундиале и ворвется в топ-10 бомбардиров чемпионата с 10 мячами. Тогда будет ясно что лысый физрук зря его мариновал.

      Скоро узнаем,действительно ли Роналду став 2 бомбардиром АПЛ в 36 лет с 18 мячами растерял форму за 3-4 месяца,либо во всем виноват физрук,и Криштиану Роналду все еще может играть ЦН.
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 10:26
      Так себе замена, если честно.
      adekvat
      adekvat
      вчера в 10:19
      Куда только этого бедолагу не пристраивали этой осенью. На Кипр к Кокорину там самое место им.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ ДАША Д (раскрыть)
      вчера в 10:15, ред.
      Он не в состав МЮ, а у бестолоча голландского в состав не попадает. Дурень из страны тюльпанов и МЮ - две разные вещи: МЮ - великий клуб, а ТХ - очередной Рангник, только глупее.
      Ладно бы только Рон, за свои выпендроны, на скамье жо*у мял..., так ведь там же сидят и Донни ВДБ и Ван Биссака ... и тот же технарь Санчо, которого клянчили 2 (!) года у Боруссии, чтоб потом он в старт от случая к случаю в МЮ попадал... Зато дрова, вроде Мактома и Линделёфа - в фаворе.
      Одним словом ЭТХ - полное разочарование.
      Прохорович
      Прохорович
      вчера в 10:08
      Как Жалко Карима второй чемп пропускает, вот невезение то!
      rhskmz
      rhskmz
      вчера в 10:01
      Криска еще не все клубы развалил ?
      RAYMАN
      RAYMАN
      вчера в 09:59
        Варвар7
        Варвар7
        вчера в 09:58
        Многое будет зависеть от его выступления на ЧМ! А пока это только слухи и предполжения!
        ДАША Д
        ДАША Д
        вчера в 09:56
        Он в МЮ в состав не попадает, а в Реале можно даже и в запас не попасть.
        Гость
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