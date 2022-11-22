Ганчаренко: «Мы благодарны болельщикам»

Главный тренер «Урала» прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче Кубка России (0:0 в основное время и 5:4 по пенальти).

Что касается эмоций, у меня было гораздо больше матчей более эмоциональных. Тем не менее, был высокий градус игры. 15 тысяч болельщиков, пришедших в столь морозный вечер, позволили нам выиграть. Мы благодарны им.