Ганчаренко: «Мы благодарны болельщикам»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче Кубка России (0:0 в основное время и 5:4 по пенальти).
Что касается эмоций, у меня было гораздо больше матчей более эмоциональных. Тем не менее, был высокий градус игры. 15 тысяч болельщиков, пришедших в столь морозный вечер, позволили нам выиграть. Мы благодарны им.
В первом тайме мы не очень хорошо играли в центре поля, не могли разобраться, как нам там играть лучше. Мы проигрывали много подборов, поэтому и не было моментов у ворот ЦСКА.
Вот он - профи!!! А Лёня- нет.(
Вот он - профи!!! А Лёня- нет.(