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Ганчаренко: «Мы благодарны болельщикам»

вчера, 20:12
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче Кубка России (0:0 в основное время и 5:4 по пенальти).

Что касается эмоций, у меня было гораздо больше матчей более эмоциональных. Тем не менее, был высокий градус игры. 15 тысяч болельщиков, пришедших в столь морозный вечер, позволили нам выиграть. Мы благодарны им.

В первом тайме мы не очень хорошо играли в центре поля, не могли разобраться, как нам там играть лучше. Мы проигрывали много подборов, поэтому и не было моментов у ворот ЦСКА.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:49
Виктор молодчина!!!
Вот он - профи!!! А Лёня- нет.(
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:38
Для Вити это был принципиальный матч, и у него получилось
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:22
Пока Ганчаренко в Урале сопутствуют удачи!
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