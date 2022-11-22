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Федотов высказался о поражении в матче с «Уралом» в Кубке России

вчера, 19:58
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении в матче Кубка России против «Урала» (0:0 в основное время и 5:4 по пенальти).

Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы доминировали, создавали моменты. В одном из эпизодов случилась игра рукой, но пенальти не последовал. Но и после этого у нас были предпосылки после фланговых атак забить гол. Справились с давлением «Урала», у соперника не было ни одного подхода к нашим воротам.

Во втором тайме «Урал» совершил пару ударов с позиций, с которых сложно забить гол. А у нас не было той четкости в комбинациях, после которых мы бы имели более ощутимые моменты. Тем не менее в незасчитанном голе мы не усмотрели какое-либо нарушение. Ну а в серии пенальти вратарь вытащил тогда, когда казалось, что мы уже перехватили инициативу.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 11:54, ред.
С реализацией просто безнадёга... Ну хоть бы Адольфо выпустил для интереса. Может он бы в ворота попал. Надеяться на Заболотного это фантастика, зачем этот баласт в команде вообще непонятно, ну а Чалов опять включил самовлюблённого павлина.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:00
Есть ощущение, что Федотов поплыл.
протон
протон
сегодня в 00:22
Ну не знаю, там Эрик бил головой по воротам ЦСКА и промахнулся на самую малость, причем вниз ударил, такие голы он забивает часто.
Потом Шатов пас конфетку дал Бивееву, тот с угла мог решать момент.
Играл бы Каштан, то с угловых бы забил Урал, там Газик опять к штанге выбегал, но не сбросили ему мяч вовремя.
У Урала травм много в команде, а так сильная команда собирается, там Мишкич, Газинский, Сиссе в середине поля. Шатов, Влут запас.
В атаке Каштанов, Бикфалди, Ранжелович. В запасе Юшин, Татаринов, Егорычев.
Оборона Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бивеев.
В запасе Гогличидзе, Филипенко, Быковский, Герасимов.
Это только без травмированных, там есть Коновалов с Подберезкиным.
lotsman
lotsman
вчера в 22:11
Доминировали.......были предпосылки........справились с давлением........ - А с кем играл ЦСКА? С Барселоной или с Реалом?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:20
Всё время наступаем на старые грабли. РЕАЛИЗАЦИЯ хромает на обе ноги.
Есть чему учить на зимнем перерыве. Удачной учёбы ))).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:58
Снова Федотов бубнит, могли забить гол, а кто забьёт, Заболотный? Я тя умоляю, не смеши нас.
pomor45
pomor45
вчера в 20:18
Ну, не везёт коням буквально во всём, даже с выбором главного тренера. Подлый Газпром подсунул.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:02
Да просто в тренерской дуэли с Ганчаренко "что то там" выше головы не прыгнуло!
Гость
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