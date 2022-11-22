Федотов высказался о поражении в матче с «Уралом» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении в матче Кубка России против «Урала» (0:0 в основное время и 5:4 по пенальти).
Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы доминировали, создавали моменты. В одном из эпизодов случилась игра рукой, но пенальти не последовал. Но и после этого у нас были предпосылки после фланговых атак забить гол. Справились с давлением «Урала», у соперника не было ни одного подхода к нашим воротам.
Во втором тайме «Урал» совершил пару ударов с позиций, с которых сложно забить гол. А у нас не было той четкости в комбинациях, после которых мы бы имели более ощутимые моменты. Тем не менее в незасчитанном голе мы не усмотрели какое-либо нарушение. Ну а в серии пенальти вратарь вытащил тогда, когда казалось, что мы уже перехватили инициативу.
Потом Шатов пас конфетку дал Бивееву, тот с угла мог решать момент.
Играл бы Каштан, то с угловых бы забил Урал, там Газик опять к штанге выбегал, но не сбросили ему мяч вовремя.
У Урала травм много в команде, а так сильная команда собирается, там Мишкич, Газинский, Сиссе в середине поля. Шатов, Влут запас.
В атаке Каштанов, Бикфалди, Ранжелович. В запасе Юшин, Татаринов, Егорычев.
Оборона Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бивеев.
В запасе Гогличидзе, Филипенко, Быковский, Герасимов.
Это только без травмированных, там есть Коновалов с Подберезкиным.
Потом Шатов пас конфетку дал Бивееву, тот с угла мог решать момент.
Играл бы Каштан, то с угловых бы забил Урал, там Газик опять к штанге выбегал, но не сбросили ему мяч вовремя.
У Урала травм много в команде, а так сильная команда собирается, там Мишкич, Газинский, Сиссе в середине поля. Шатов, Влут запас.
В атаке Каштанов, Бикфалди, Ранжелович. В запасе Юшин, Татаринов, Егорычев.
Оборона Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бивеев.
В запасе Гогличидзе, Филипенко, Быковский, Герасимов.
Это только без травмированных, там есть Коновалов с Подберезкиным.
Есть чему учить на зимнем перерыве. Удачной учёбы ))).
Есть чему учить на зимнем перерыве. Удачной учёбы ))).