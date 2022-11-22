Юран: «Роналду не тянет тот уровень, на котором его привыкли видеть»

Бывший тренер «Химок» высказался об уходе нападающего из «Манчестер Юнайтед».

Футболист не молодеет. Понятно, что это великий и заслуженный человек. Но он же не может до 60 лет играть. У «Манчестера» есть своё видение. Роналду нужно ставить в состав: он же не будет сидеть на скамейке запасных и выходить на 20 минут. В этом плане решение правильное.

Все бы хотели играть на высоком уровне до 40 лет, но это нереально. Нужно объективно смотреть. Пора самому задуматься, что где-то не тянет тот уровень, на котором его привыкли видеть. Это нормальное явление.