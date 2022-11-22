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Юран: «Роналду не тянет тот уровень, на котором его привыкли видеть»

вчера, 21:29

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Футболист не молодеет. Понятно, что это великий и заслуженный человек. Но он же не может до 60 лет играть. У «Манчестера» есть своё видение. Роналду нужно ставить в состав: он же не будет сидеть на скамейке запасных и выходить на 20 минут. В этом плане решение правильное.

Все бы хотели играть на высоком уровне до 40 лет, но это нереально. Нужно объективно смотреть. Пора самому задуматься, что где-то не тянет тот уровень, на котором его привыкли видеть. Это нормальное явление.

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Все комментарии
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:33
Юран советует Роналду задуматься... Его надо срочно в Госдуму, он там точно не затеряется.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:55
Конечно он не будет тянуть тот уровень в 38 лет. Это ведь был самый высокий уровень.
shur
shur
вчера в 21:54
...надо было отваться в Реале, только там, учитывая чего он достиг вместе с клубом ,фаны и несведующая публика, с пониманием отнеслись бы ко всем проблемам возрастного,
заслуженного игрока, чего он полез в этот непонятный футбол,
который показывает МЮ, с этим чудаком Фернандышем !!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Nare (раскрыть)
вчера в 21:34
Сейчас важно не забывать проверять электронную письму на наличие писем от нас о призах, там информации нужная для получения призов. Когда именно приз прибудет мы не можем пока сказать, следите за почтовым ящиком который привязан к аккаунту (к тем что в числе победителей), пожалуйста.
Гость
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