Юран: «Роналду не тянет тот уровень, на котором его привыкли видеть»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
Футболист не молодеет. Понятно, что это великий и заслуженный человек. Но он же не может до 60 лет играть. У «Манчестера» есть своё видение. Роналду нужно ставить в состав: он же не будет сидеть на скамейке запасных и выходить на 20 минут. В этом плане решение правильное.
Все бы хотели играть на высоком уровне до 40 лет, но это нереально. Нужно объективно смотреть. Пора самому задуматься, что где-то не тянет тот уровень, на котором его привыкли видеть. Это нормальное явление.
заслуженного игрока, чего он полез в этот непонятный футбол,
который показывает МЮ, с этим чудаком Фернандышем !!!
заслуженного игрока, чего он полез в этот непонятный футбол,
который показывает МЮ, с этим чудаком Фернандышем !!!