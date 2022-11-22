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Польша и Мексика сыграли вничью. Левандовски не забил пенальти

вчера, 20:56
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика0 : 0Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Сборные Мексики и Польши не забили голов в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

На 58-й минуте Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

Эти команды делят вторую строчку в таблице группы С, в их активе по одному баллу. В другом матче группы Саудовская Аравия сенсационно выиграла у Аргентины (2:1).

Что примечательно, один из матчей игрового дня также прошел без забитых голов — речь об игре Дании и Туниса.

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Все комментарии
lukarelli
lukarelli
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АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:47
мексика должна выносить гнома и Ко вперед ногами ,думаю так и будет
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:45
смешно смотреть на потуги гнома и Ко,все звезды ,а как команда г***о
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:42
тупой скучный футбол от поляков ,но латиносы вот это огонь жаль не забили ,а так должны были ломать пшеков.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:10
Сожалею, что мексиканцы не смогли забить.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:52
Для команды самое важное это титулы, а Меська их выиграл больше, когда нарцисс играл в Ла Лиге.
За 8 лет соперничества все всё поняли!
Они оба разные игроки, но от Месси пользы намного больше на поле. Победы празднует спокойно, а поражения переносит без истерик и слёз, и не бежит через прессу команду и персонал унижать.
А перешёл он в Ювентус для того чтобы гарантировать себе титулы, в Испании этого не было, ему нужно было больше выиграть чтоб догнать Месси. Как итог отстал во всём, ЗМ, ЗБ, титулы.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Ну когда дембеле не забил 4 мяч в первом матче ливерпулю вы все свалили на него хотя барса выиграла причем 3.0. Двойные стандарты у тебя как всегда.

Я же сказал что роналду сейчас не тот что был раньше но ты утверждаешь что он не всегда был таким как сейчас. Роналду и месси это лучшее что произошло в футболе в 21 веке. Но не стоит постоянно искать минусы одного и плюсы другого. Это касается и болельщиков роналду.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 22:21
В том матче, когда Месси не забил, ПСЖ выиграл. В ответной игре Доннурумма начудил. Так что не только он виноват.

Я говорю про настоящее. Какая разница кем он был, сейчас он замыкатель и пенальтист. К тому же, безработный
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:14
Пенальти нужно уметь забить. Месси в лч не забил пенальти реалу и за это был наказан.
А дриблинг у него был до 2016 года и это как минимум 10 лет у него был дриблинг а ты говоришь что он только замвкатель и пенальтист
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 22:14
Равные команды, ничейный результат.
Elliada
Elliada
вчера в 22:09, ред.
В этой группе решающим фактором станут не только очки, но и разница забитых-пропущенных. Польше не смогла реализовать пенальти, а Мексика дожать Польшу. Возможно, поплатятся за это. Через неделю увидим кто есть кто
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:02
Это если только в самых розовых очках. Арги скорее всего с пшеами 4тое поделят
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 21:57
Я ответил почему он замыкатель и пенальтист. Замыкатель уже сказал. Пенальтист потому что забил больше всех с пенальти. Дриблинг у него в МЮ был, в Реале в начале только
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:56
Эта Саудовская Аравия может спокойно отобрать очки у такой никчёмной Польши и у невыразительной Мексики. А это значит, что арабы могут выходить из этой группы вместе с аргами, которые, по идее, после сегодняшнего позора, обязаны выносить Мексику и просто раздавить Польшу. Получается, в этой группе почти всё ясно уже после первого тура - арги и сауды в плей офф, пшеки и мексы - до свидания!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:53
Я не про конкретно лч говорил. Я про все матчи говорю.

Роналду как минимум с 2004 года играет на высоком уровне и он до 2016 года играл совсем по другому. И прессинг был и дриблинг и т д

А если говорить о позиции Роналду за 18 лет своей карьеры он только лет 10 нападающий а в мю он и вовсе играл полузащитника.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 21:47
У Месси больше голов без учета пенальти, со штрафных и из-за пределов штрафной в ЛЧ. А он к тому же не форвард. А сколько голевых отдал?

Замыкатель не только потому, что закатывает с двух метров. А потому, что больше на поле ничего не делает. Не прессингует, не борется, нет дриблинга. Вся работа - бегать по полю и ждать мяча, а потом просто лупит, даже если позиция не самая лучшая
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:43
Хорошо. Как скажешь
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:42, ред.
Ты знаешь что такое старость? Роналду постарел. Роналду не раз доказывал и вне Реала, что он топ игрок самого уровня. Сколько раз он вытаскивал МЮ, Ювентус, сборную Португалии?! У Роналду результативность в Ла Лиге намного лучше, чем у Меськи в процентном соотношении гол за игру. А прикинь, сколько у него было бы голов за карьеру, играй он почти всю карьеру за Реал Мадрид с самого начала, как Меська за Барселону. Столько переходов было у Роналду, и в каждой команде надо адаптироваться. Но Роналду всегда справлялся. Теперь у него просто закат карьеры. Роналду вытаскивал свои команды в самые сложные моменты. Н
Он не пропадал в такие моменты, как Меська.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:41
Мексика не впечатлила, кроме кипера. Гильермо в очередной раз тащит сборную. Ничья в пользу Аргентины. Сюжет закручивается в этой группе. Интрига, блин).
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:40
Ну почему никто кроме этих двух не смог закатит столько голов. Роналду и в реале и в сборной и в ювентусе много забивал. Сейчас он все. Конец его карьеры. Но глупо говорить что он замыкатель и пенальтист. У него много голов из за штрафной,головой, голы со штрафных, пяткой, через себя. И еще чтобы замкнуть в пустые надо оказаться перед воротами без опеки защитников переиграть вратаря.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 21:35
С двух метров закатывают, потому замыкатели. Чего они стоят ты видишь сам. Без партнеров по Реалу балласт скатился и Лева без партнеров по Баварии полный ноль. Я старше тебя. Намного
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:34
Это даже не Чемпионат Мира, это пародия на Россию - 18 .
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:32
Переоценены потому что у одного 800 голов у второго 500 с лишним. И почему не было таких замыкателей за 100+ летнюю историю футбола. Кстати у Месси ненамного меньше пенальти забил чем тот же Роналду. Можно узнать твой возраст?
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:30
Очень хочется, чтобы так и было!!! Гиена Европы- должна быть наказана!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:29
Польше и Левандовски аукнулось в виде незабитого пенальти за халявный проход на ЧМ, минуя стыковую игру с Россией. И ещё аукнется не раз потерей очков с Аргентиной и Саудовской Аравией. а в итоге последним местом в группе. И это будет справедливо.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:28, ред.
Какой радостный день! Сборная Саудовской Аравии одержала сенсационную победу над сборной Аргентиной, которая, наверное, думала, что они выиграют у арабов. Кстати, игрок сборной Саудовской Аравии, оказывается, напугал Месси в центре поля, после чего Месси и пропал на поле. Да, он не уходил на замену, а просто попал на поле "шляпа невидимки". Здоровья игроку сборной Саудовской Аравии. Очень тяжёлый удар он получил по лицу.😔 И очень надеюсь, что сборная Саудовской Аравии и сборная Мексики выйдут в плей-офф этого ЧМ!!!
Сборная Туниса не уступила сборной Дании, которая намного сильнее Туниса.
И вот, вторая игра группы С. Сборная Мексики и сборная Польши сыграли вничью. Нападающий Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски подвёл свою команду, не сумев забить пенальти в ворота Гильермо Очоа. Этот вратарь несомненно входит в число самых топовых вратарей мира.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 21:27
Это 2 средние переоцененных замыкатели и пенальтисты
Capral
Capral
вчера в 21:25, ред.
Вы действительно считаете, что саудитам что-то светит? Я лично не против сенсации, но победу над Аргентиной расцениваю как несчастный случай, не более того. Аргентина точно выйдет из группы, а за второе место поборятся пшеки и индейцы. Однако, если Аравия совершит чудо и выйдет из группы- буду приветствовать стоя!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:25
Нет не знаю. Но знаю что ты на всех ветках про Роналду и Лева.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:25
Матч ужасный, к сожалению
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