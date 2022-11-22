Польша и Мексика сыграли вничью. Левандовски не забил пенальти

Сборные Мексики и Польши не забили голов в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.
На 58-й минуте Роберт Левандовски не реализовал пенальти.
Эти команды делят вторую строчку в таблице группы С, в их активе по одному баллу. В другом матче группы Саудовская Аравия сенсационно выиграла у Аргентины (2:1).
Что примечательно, один из матчей игрового дня также прошел без забитых голов — речь об игре Дании и Туниса.
Фортуна дала такую возможность полякам, но великий Боберт завалил
исполнение пенальти.
Плохой удар с точки на некоторое время деморализовал польскую команду
и- наоборот- воодушевил мексов, уже начинавших было уставать
после энергозатратного для них первого тайма.
Поляки, впрочем, постепенно взяли себя в руки и почти выровняли игру.
Эндшпиль матча потихоньку угомонил обе стороны.
Потрудились они много, но в основном в середине поля, моментов почти
не создали и на гол с игры не наиграли, хотя до перерыва мексы были
к этому поближе.
В целом нулевой исход закономерен, кмк.
Фортуна дала такую возможность полякам, но великий Боберт завалил
исполнение пенальти.
Плохой удар с точки на некоторое время деморализовал польскую команду
и- наоборот- воодушевил мексов, уже начинавших было уставать
после энергозатратного для них первого тайма.
Поляки, впрочем, постепенно взяли себя в руки и почти выровняли игру.
Эндшпиль матча потихоньку угомонил обе стороны.
Потрудились они много, но в основном в середине поля, моментов почти
не создали и на гол с игры не наиграли, хотя до перерыва мексы были
к этому поближе.
В целом нулевой исход закономерен, кмк.
Замыкатель не только потому, что закатывает с двух метров. А потому, что больше на поле ничего не делает. Не прессингует, не борется, нет дриблинга. Вся работа - бегать по полю и ждать мяча, а потом просто лупит, даже если позиция не самая лучшая
Замыкатель не только потому, что закатывает с двух метров. А потому, что больше на поле ничего не делает. Не прессингует, не борется, нет дриблинга. Вся работа - бегать по полю и ждать мяча, а потом просто лупит, даже если позиция не самая лучшая