Польша и Мексика сыграли вничью. Левандовски не забил пенальти

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вчера, 20:56

Сборные Мексики и Польши не забили голов в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

На 58-й минуте Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

Эти команды делят вторую строчку в таблице группы С, в их активе по одному баллу. В другом матче группы Саудовская Аравия сенсационно выиграла у Аргентины (2:1).

Что примечательно, один из матчей игрового дня также прошел без забитых голов — речь об игре Дании и Туниса.