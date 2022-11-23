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Жиру — второй самый возрастной игрок, который сделал дубль на ЧМ

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vova505
vova505
вчера в 18:16
Молодец!!!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:30
Как же креативны были Милла и Камерун в 90-м.. Могли много пропустить, но в в атаке были очень хороши и интересны... Очень..
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 14:38
Жиру хороший игрок,заслужил.
lobsterdam
lobsterdam ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 10:34
Бревно нес вместе с ним на субботнике на известном фото...
rhskmz
rhskmz
вчера в 08:23
Жиру еще с Платини играл.
Он и Ленина видел ?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 07:53
Хороший результат для "старичка")
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:40
Молодец "старичок" . Думаю , что еще не раз отличится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:09
Жиру может и больше!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:44
Есть кому забивать и без Бензема...
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:36
Да уж, Жирик, конечно, крут нереально! А ещё через себя чуть не положил! Как вообще в 36 лет можно исполнять такие трюки? Прямо второй Ибра! Надеюсь ещё не один положит на этом ЧМ!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 06:30
Теперь доставка осуществляется другим способом, письмо присылать по привязанному адресу пытались - выдавало ошибку, поэтому попросили Вас поменять её на другую.

Для получения приза нужно чтобы было возможным отправить победителю письмо с необходимой для получения приза информацией.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 06:21
Милла еще и на ЧМ-1994 сыграл.
agentSmith.
agentSmith. ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 06:08
Добрый день!
Теперь призы приходят не в СДЭК, а в валдбериз и почта нужна, чтобы получить qr код на получение.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 05:58
Рад за Жиру 👌🏽 Профессионал своего дела
monah-10
monah-10
вчера в 05:41
Это называется, когда Бенз не мешает. Жиру красавчик.
нечитайло
нечитайло
вчера в 05:41
Время ещё много, увидим и не такое
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