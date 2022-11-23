Жиру — второй самый возрастной игрок, который сделал дубль на ЧМ

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вчера, 05:26

Форвард сборной Франции отличился в матче с Австралией.

Любопытно, что только оформлял дубль на мундиале в более зрелом возрасте (в 38 лет за Камерун в 1990 году), чем Жиру (36 лет и 53 дня).