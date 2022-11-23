Жиру — второй самый возрастной игрок, который сделал дубль на ЧМ

Форвард сборной Франции Оливье Жиру отличился в матче с Австралией.
Любопытно, что только Роже Милла оформлял дубль на мундиале в более зрелом возрасте (в 38 лет за Камерун в 1990 году), чем Жиру (36 лет и 53 дня).
Форвард сборной Франции Оливье Жиру отличился в матче с Австралией.
Любопытно, что только Роже Милла оформлял дубль на мундиале в более зрелом возрасте (в 38 лет за Камерун в 1990 году), чем Жиру (36 лет и 53 дня).
Он и Ленина видел ?
Он и Ленина видел ?
Для получения приза нужно чтобы было возможным отправить победителю письмо с необходимой для получения приза информацией.
Для получения приза нужно чтобы было возможным отправить победителю письмо с необходимой для получения приза информацией.
Теперь призы приходят не в СДЭК, а в валдбериз и почта нужна, чтобы получить qr код на получение.
Теперь призы приходят не в СДЭК, а в валдбериз и почта нужна, чтобы получить qr код на получение.