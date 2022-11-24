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Пиняев: «Хочу, чтобы Месси выиграл ЧМ и стал лучшим игроком в истории»

вчера, 19:52

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, какую сборную поддерживает на чемпионате мира.

Персонально переживаю за Лионеля Месси. Хочется, чтобы он достиг своей цели и снял с себя бремя тени Марадоны. Его называют меньшим футболистом, потому что Месси не побеждал на чемпионате мира. Хочется, чтобы он этого достиг и полностью принял на себя статус лучшего футболиста всех времен. Я это и так считаю, но после победы на чемпионате мира даже фанаты Роналду не смогут до него докопаться. Но мы еще не видели, как играет Бразилия. Мне кажется, и Испания показывает фаворитский футбол. Могут случиться и какие-то травмы. Но я считаю, что поражения аргентинцев и немцев — форс-мажоры.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 22:52
Ну ну
Gnomout
Gnomout
вчера в 21:06
Если ты не Хоттабыч, то вряд ли
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:51
Сейчас это выглядит вообще фантастикой.
5qjkgrdmmfd9
5qjkgrdmmfd9
вчера в 20:00
лучшим? ну, такое...
rhskmz
rhskmz
вчера в 19:58
Хочу чтоб Пиняев стал Чемпионом мира !
shlomo
shlomo
вчера в 19:58
Посмотрим на следующий матч, а там и вердикт вынесем
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:56
Этот вряд ли получится -может быть следующий!
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