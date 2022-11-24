Пиняев: «Хочу, чтобы Месси выиграл ЧМ и стал лучшим игроком в истории»

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал, какую сборную поддерживает на чемпионате мира.

Персонально переживаю за Лионеля Месси. Хочется, чтобы он достиг своей цели и снял с себя бремя тени Марадоны. Его называют меньшим футболистом, потому что Месси не побеждал на чемпионате мира. Хочется, чтобы он этого достиг и полностью принял на себя статус лучшего футболиста всех времен. Я это и так считаю, но после победы на чемпионате мира даже фанаты Роналду не смогут до него докопаться. Но мы еще не видели, как играет Бразилия. Мне кажется, и Испания показывает фаворитский футбол. Могут случиться и какие-то травмы. Но я считаю, что поражения аргентинцев и немцев — форс-мажоры.