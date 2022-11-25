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Алаев: «Сборная России — это не полуфабрикат. Её нельзя заморозить»

вчера, 19:47

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о необходимости проведения товарищеских матчей сборной России.

Товарищеские матчи нужны — 100%. Даже такие невзрачные матчи, как с Таджикистаном и Киргизией, которые хочется побыстрее забыть. Я всем привожу пример, что сборная России — это не полуфабрикат. Пиццу можно положить в морозилку и заморозить, а потом с друзьями её подогреть и съесть. Сборную — нет. Сборная должна жить — это особый микроорганизм.

Сейчас договориться с Таджикистаном, не говоря уже об Узбекистане, — это всё равно, что пару лет назад договориться с Аргентиной или Бразилией. Это тяжелейшая история, тяжелейшие переговоры — и коммерчески, и организационно, и политически. Однако эти матчи нужны. Если говорить, что это потерянные два часа, то мне тоже не понравилась игра.

В то же время я понимаю, что делает Карпин — он строит новую команду. Сколько человек было из заявки чемпионата мира на этом сборе? Один — Далер Кузяев. Сколько новичков попробовал Карпин? 19. Понятно, что хочется яркой игры, результата, чтобы у них у всех горели глаза. Но у них не получилось. Однако то, что делает Карпин — я понимаю.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:11
Футболистам российским важнее, сейчас карьеры в клубах строить, впереди тяжёлые времена. Сборную всегда можно легко собрать. А как государство ратует за её выступление, спокойно закончат рано чемпионат и сыграются за месяц сборов. А за травмы в таких матчах, кто отвечать будет? Так можно ни одному футболисту карьеру загубить.
pomor45
pomor45
вчера в 21:13
Либеральный краснобай. Слов будет много, дела не будет.
adekvat
adekvat
вчера в 20:16
Зачем строит? Пока допустят до игр сборную уже новую прийдется строить.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:12
Я тоже приведу пример Алаеву в его стиле: Пиццу можно не замораживать, а заказать свежую тогда, когда захочется. И сборную можно собрать новую (свежую), тогда, когда возникнет необходимость, а не держать её все время еле тёплую - портиться начинает, и это очень заметно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:57
"Товарищеские матчи нужны — 100%."

Может и нужны кому то, но смотреть очень скучно!
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