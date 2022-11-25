Лосано: «Нам предстоит встретиться с великим соперником»

Нападающий сборной Мексики высказался перед матчем с Аргентиной во втором туре ЧМ -2022.

Нам предстоит встретиться с великим соперником, лучшим в мире, а также с отличными игроками, лучшим из которых для меня является Месси.

Они все играют за топ-клубы, и я думаю, что они чувствуют ответственность за то, чтобы показать все свои возможности. Я люблю играть против лучших. Месси — это нечто особенное для меня. Это особенный момент — встретиться с ним лицом к лицу и играть против него. Это очень приятно.

У нас есть отличные, качественные игроки, мы очень хорошо готовимся к игре. Нам противостоит отличный соперник. У нас всегда есть надежда и возможность прогрессировать. Мы на правильном пути.