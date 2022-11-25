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Лосано: «Нам предстоит встретиться с великим соперником»

вчера, 20:02
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб МексикаМексика22:00 Не начался

Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано высказался перед матчем с Аргентиной во втором туре ЧМ-2022.

Нам предстоит встретиться с великим соперником, лучшим в мире, а также с отличными игроками, лучшим из которых для меня является Месси.

Они все играют за топ-клубы, и я думаю, что они чувствуют ответственность за то, чтобы показать все свои возможности. Я люблю играть против лучших. Месси — это нечто особенное для меня. Это особенный момент — встретиться с ним лицом к лицу и играть против него. Это очень приятно.

У нас есть отличные, качественные игроки, мы очень хорошо готовимся к игре. Нам противостоит отличный соперник. У нас всегда есть надежда и возможность прогрессировать. Мы на правильном пути.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:07
Соперника надо всячески превозносить - это его напрягает.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:12
Аргентина выиграет этот матч.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:10
Соперник великий,но играть с ним можно,ничью зацепить вполне реально!
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