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Де Брюйне: «Эмоции — это часть игры, но я должен реагировать спокойнее»

вчера, 19:36

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался о своей эмоциональности.

Футболист на повышенных тонах поспорил с партнёром по команде Тоби Алдервейрелдом после забитого мяча в ворота Канады в матче 1-го тура ЧМ-2022 (1:0).

Я знаю, что моя реакция не всегда хороша. И всё же, люди знают, что это мой способ помочь команде играть лучше. Но, конечно, я также должен научиться реагировать лучше. Время от времени эмоции выплёскиваются, но это тоже часть игры.

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протон
протон
сегодня в 00:01
В Мансити игроков подбирали под определённую систему игры. В сборной у тебя может быть 11 супер звёзд, но системы не будет. Пацаны проводят всё время в командах, которые катают абсолютно разный футбол. Потом встречаются раз в год в сборной и пытаются подстроиться под манеру друг-друга.
Так ни одна сборная не сможет играть, как Сити, да и как любой другой топ-клуб. В клубах ежедневные тренировки почти круглый год, а в сборную часто игроки приезжают за день до матча. Сборная - это не про сложный комбинационный футбол. Системы совсем разные.
Ларс
Ларс
вчера в 19:52
Реакция-реакцией, но если де Брюйне не проснётся, Бельгия рискует пролететь очень рано.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:38
В футбол надо играть, а не болтать
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