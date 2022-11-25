Де Брюйне: «Эмоции — это часть игры, но я должен реагировать спокойнее»

Полузащитник сборной Бельгии высказался о своей эмоциональности.

Футболист на повышенных тонах поспорил с партнёром по команде после забитого мяча в ворота Канады в матче 1-го тура ЧМ -2022 (1:0).

Я знаю, что моя реакция не всегда хороша. И всё же, люди знают, что это мой способ помочь команде играть лучше. Но, конечно, я также должен научиться реагировать лучше. Время от времени эмоции выплёскиваются, но это тоже часть игры.