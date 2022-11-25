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Сборная Нидерландов установила свой антирекорд по количеству ударов за матч

вчера, 22:53
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 1Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Сборная Нидерландов нанесла всего два удара за весь матч во встрече с Эквадором во 2-м туре ЧМ-2022 (1:1).

«Оранжевые» установили личный антирекорд по количеству ударов за матч на мундиале. Статистика ведётся с 1966-го года.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Gnomout (раскрыть)
сегодня в 06:45
Я просто чисто напов перечислял. Можно и полузащиту перечислить, там только Де Йонг более менее крутой игрок. Разве что в защите есть достойные игроки мирового уровня
протон
протон
сегодня в 00:04
Возможно и талантливая команда, но креатива и исполнителей уровня 2014 года не хватает.
Натужненько играют. Но на самом деле и соперники, как оказалось, приличные. Африканцы привыкли по нулям всегда гонять, поэтому и ударов там много не жди, а Эквадор прям обрёл крылья на этом ЧМ и будет выжимать из своего положения всё.
17 матчей без поражений !
( Считай 18 , учитывая следующего соперника )
И сегодня 2 удара.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:25
Курить вредно.Как и прочие общепринятые в общаке шалости.
Gnomout
Gnomout ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:07
А Снейдер?
LOpp
LOpp
вчера в 23:03
Ван Гал уходи!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:03
Я не удивлён почему то
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:00
А чего удивляться? Нет новых Ван Нистелроев, Ван Перси, нового Клюйверта и даже нового Хунтелара нет.
Гость
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