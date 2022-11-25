Сборная Нидерландов установила свой антирекорд по количеству ударов за матч

1669406018

вчера, 22:53

Сборная Нидерландов нанесла всего два удара за весь матч во встрече с Эквадором во 2-м туре ЧМ -2022 (1:1).

«Оранжевые» установили личный антирекорд по количеству ударов за матч на мундиале. Статистика ведётся с 1966-го года.