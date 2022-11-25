Сборная Нидерландов установила свой антирекорд по количеству ударов за матч

Сборная Нидерландов нанесла всего два удара за весь матч во встрече с Эквадором во 2-м туре ЧМ-2022 (1:1).
«Оранжевые» установили личный антирекорд по количеству ударов за матч на мундиале. Статистика ведётся с 1966-го года.
|Нидерланды1 : 1Эквадор
|Матч завершен
Сборная Нидерландов нанесла всего два удара за весь матч во встрече с Эквадором во 2-м туре ЧМ-2022 (1:1).
«Оранжевые» установили личный антирекорд по количеству ударов за матч на мундиале. Статистика ведётся с 1966-го года.
Натужненько играют. Но на самом деле и соперники, как оказалось, приличные. Африканцы привыкли по нулям всегда гонять, поэтому и ударов там много не жди, а Эквадор прям обрёл крылья на этом ЧМ и будет выжимать из своего положения всё.
17 матчей без поражений !
( Считай 18 , учитывая следующего соперника )
И сегодня 2 удара.
Натужненько играют. Но на самом деле и соперники, как оказалось, приличные. Африканцы привыкли по нулям всегда гонять, поэтому и ударов там много не жди, а Эквадор прям обрёл крылья на этом ЧМ и будет выжимать из своего положения всё.
17 матчей без поражений !
( Считай 18 , учитывая следующего соперника )
И сегодня 2 удара.