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Нидерланды и Эквадор победителя не выявили

вчера, 20:56
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 1Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022 (1:1).

Счёт на 6-й минуте игры открыл Коди Гакпо. Форвард эквадорцев Эннер Валенсия сравнял на 49-й.

Нидерланды лидируют в группе A, Эквадор — 2-й. У обеих команд по 4 очка.

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Все комментарии
Верг
Верг ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 03:48
геи играют за германию
monah-10
monah-10
сегодня в 02:07
Ха, Эквадор одинаково и Голландией по всем показателям, но на второй строчке опять по желтым карточкам, у Голландии их одна, у Эквадора их три, но это конечно ни одно и тоже, что когда-то Ю. Корея и Сенегал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:32, ред.
Спасибо, сб.Эквадора. Спасибо не за ничью с одним из фаворитов чемпионата, а за то, что вы играли с достоинством настоящих мужиков, ни капли не пасующих перед грозным соперником.
Теперь я знаю, за кого буду болеть далее, и предлагаю присоединиться ко мне тех, у кого нет никаких предпочтений в выборе фаворита и объекта для "обожания".
А именно: переживать за команды , не хватающие звёзд с неба вроде эквадорцев, иранцев, коста-риканцев, янки и др., но которые лично у меня вызывают безграничное уважение своей игрой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:27
Нынешняя Голландия вообще ни о чём...
Если б не этот переросток Гакпо...то пролетели бы..и по делу...
И при такой вялости и неубедительности Ван Гал себе позволяет Квинси Промеса не вызывать...
Даже если они и выйдут...играть им в плейофф скорей всего недолго...минут 90...95...
Futurista
Futurista
вчера в 22:18
Инсайд...оранжевые подписали турецкого форварда...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:40
Эквадор выйдет из группы. Вничью с Сенегалом они могут сыграть
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:39
Оранжевый отскок. Эквадор понравился больше.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:20
Скучный матч. Нидерланды тень от себя образца 2014 года. Смена поколений не пошло им на пользу.
Таганский
Таганский
вчера в 21:19
Думаю, игра была бы совсем другой, если бы жребий свел эти команды в 3-м, решающем туре, где был бы не ясен расклад в турнирной таблице.. Тогда матч был бы огонь..
А на сегодня команды осторожно расписали ничейку.. Хотя надо признать, более осторожничали оранжевые..
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:18
Опять голубых прокатили !
DXTK
DXTK
вчера в 21:11, ред.
Если честно, ожидал большего от этого матча, в частности большего от сборной Голландии, но на все что их хватило, так это гол на первых минутах матча второй гол Гакпо на ЧМ. Стоит отметить что пока лишь представители местных команд забили на турнире, дважды Гакпо, игрок ПСВ, и один раз Классен, игрок Аякса,

Эквадор по делу сравнял, опять Валенсия, здесь защита Голландии не доглядела, вратарь потащил, а Аке не накрыл, после они были еще больше к забитому мячу но он попал в каркас ворот, повезло оранжевым, что матч закончился не поражением.

PS Интрига сохранилась в группе, Голландцам все же проще матч с Катаром остался, а вот Эквадору предстоит непростой матч с Сенегалом, главное чтобы Валенсия без серьезной травмы обошелся и сыграл в 3 туре, пока лишь он тащит.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:10
Данни Блинд в 90х помню играл центральным защитником аякса, тренером его был Луи Ван Гал в золотые годы амстердамского клуба...выглядит сейчас старший Блинд не очень на скамейке запасных, как - будто он тренеровал Ван Гала лет 20, а не наоборот...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:08, ред.
Что сказать по этому матчу, вполне справедливый результат, Нидерланды не заслужили победы, а Эквадор не наиграл на победу, хотя, как по мне, Южноамериканцы провели хороший матч.

Во второй игре подряд заметен проходной двор в опорной зоне у оранжевых, нету такого игрока который подчистит или жестко отберет, нету игрока типа Эдгара Давидса или Найджела де Йонга. Сегодня в составе оранжевых понравился Гакпо, который и в атаке проявил себя и в обороне помогал.

Нидерланды уже скорее всего обеспечили себе выход из группы, не верю что они уступят Катару.

Матч третьего тура между Эквадором и Сенегалом обещает быть очень интересным.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:06
В группе А команды подходят к третьим матчам на вполне ожидаемых позициях и с ожидаемыми шансами на выход - Нидерланды все решили для себя, а Эквадор и Сенегал сойдутся в финале за второе место. Матч обещает быть интересным.
А сегодня ближе к концу явно бросалось в глаза. что Эквадор хочет победить, но не может, а Нидерланды вполне устраивает ничейный счет и нет смысла перенапрягаться в стремлении забить.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:06
Эквадор классно играет, любо-дорого посмотреть. Валенсия в отличной форме, надеюсь к следующему матчу восстановится, он ключевой игрок. Эступиньян с Пресиадо свои фланги разрывают. А вот у Голландии совсем игры нет, в обоих матчах отскочили. Не были они лучше ни Эквадора, ни Сенегала, но пока везет им. В любом случае с такой игрой делать нечего в плей-офф.
karnager
karnager
вчера в 21:04
Даже тенденция в футболе указывает путь - на восток!
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 21:02
В первом матче ошибся вратарь и голланцды победили!!!!!!!!!!В этом матче,Эквадору откровенно не повезло,должны были брать 3 очка!!!!!!!!!!!!!!!По честному если,то голландцы с 1 очком должны быть!!!!!!!!!!!!!!!!
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 21:01
Равные Сборные. Нидерландов дальше 1/8 финала я не вижу, любая сборная прихлопнуть их, не понятный состав, кто все эти футболисты? в нападении вообще беда. Где новые таланты? Неужели закончились? Нидерланды крепкий середнячок если честно, ну у Катара они выйграют, дальше что?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:00
Хороший матч. Достойная боевая ничья !
6zyz7g7dbehk
6zyz7g7dbehk
вчера в 21:00
ничья в пользу Эквадора
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:58
Жаль, а ведь эквадорцы могли нагнуть нидерландских геев.
Гость
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