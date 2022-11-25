Нидерланды и Эквадор победителя не выявили

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022 (1:1).
Счёт на 6-й минуте игры открыл Коди Гакпо. Форвард эквадорцев Эннер Валенсия сравнял на 49-й.
Нидерланды лидируют в группе A, Эквадор — 2-й. У обеих команд по 4 очка.
|Нидерланды1 : 1Эквадор
|Матч завершен
Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022 (1:1).
Счёт на 6-й минуте игры открыл Коди Гакпо. Форвард эквадорцев Эннер Валенсия сравнял на 49-й.
Нидерланды лидируют в группе A, Эквадор — 2-й. У обеих команд по 4 очка.
Во второй игре подряд заметен проходной двор в опорной зоне у оранжевых, нету такого игрока который подчистит или жестко отберет, нету игрока типа Эдгара Давидса или Найджела де Йонга. Сегодня в составе оранжевых понравился Гакпо, который и в атаке проявил себя и в обороне помогал.
Нидерланды уже скорее всего обеспечили себе выход из группы, не верю что они уступят Катару.
Матч третьего тура между Эквадором и Сенегалом обещает быть очень интересным.
Во второй игре подряд заметен проходной двор в опорной зоне у оранжевых, нету такого игрока который подчистит или жестко отберет, нету игрока типа Эдгара Давидса или Найджела де Йонга. Сегодня в составе оранжевых понравился Гакпо, который и в атаке проявил себя и в обороне помогал.
Нидерланды уже скорее всего обеспечили себе выход из группы, не верю что они уступят Катару.
Матч третьего тура между Эквадором и Сенегалом обещает быть очень интересным.
Эквадор по делу сравнял, опять Валенсия, здесь защита Голландии не доглядела, вратарь потащил, а Аке не накрыл, после они были еще больше к забитому мячу но он попал в каркас ворот, повезло оранжевым, что матч закончился не поражением.
PS Интрига сохранилась в группе, Голландцам все же проще матч с Катаром остался, а вот Эквадору предстоит непростой матч с Сенегалом, главное чтобы Валенсия без серьезной травмы обошелся и сыграл в 3 туре, пока лишь он тащит.
Эквадор по делу сравнял, опять Валенсия, здесь защита Голландии не доглядела, вратарь потащил, а Аке не накрыл, после они были еще больше к забитому мячу но он попал в каркас ворот, повезло оранжевым, что матч закончился не поражением.
PS Интрига сохранилась в группе, Голландцам все же проще матч с Катаром остался, а вот Эквадору предстоит непростой матч с Сенегалом, главное чтобы Валенсия без серьезной травмы обошелся и сыграл в 3 туре, пока лишь он тащит.