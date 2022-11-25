Сенегал нанёс Катару второе поражение на ЧМ-2022

Сенегал обыграл Катар во 2-м туре ЧМ-2022 (3:1).
Счёт на 41-й минуте встречи открыл Булайе Диа. Фамара Дьеду на 48-й удвоил преимущество сенегальцев. На 78-й Мохаммед Мунтари сократил отставание катарцев в счёте. Амаду Дьенг на 84-й забил третий гол сенегальцев.
Катар занимает 4-е место, не набрав очков за два тура, Сенегал — 3-й с тремя баллами.
У Сенегала же команда помастеровитее, и можно сказать, что «львы теранги» победили хозяев на классе.
У Сенегала же команда помастеровитее, и можно сказать, что «львы теранги» победили хозяев на классе.