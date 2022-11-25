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Сенегал нанёс Катару второе поражение на ЧМ-2022

вчера, 17:59
КатарЛоготип футбольный клуб Катар1 : 3Логотип футбольный клуб СенегалСенегалМатч завершен

Сенегал обыграл Катар во 2-м туре ЧМ-2022 (3:1).

Счёт на 41-й минуте встречи открыл Булайе Диа. Фамара Дьеду на 48-й удвоил преимущество сенегальцев. На 78-й Мохаммед Мунтари сократил отставание катарцев в счёте. Амаду Дьенг на 84-й забил третий гол сенегальцев.

Катар занимает 4-е место, не набрав очков за два тура, Сенегал — 3-й с тремя баллами.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:20
Катар молодцы, что боролись, в отличие от первого матча. Но группа тяжёлая досталась. Все сильнее были по факту.
Да конечно они играют слабо и многие от них ждали чуть большего.(как никак, а 3 года назад выиграли кубок Азии. Понимаю что три года назад, но всё жё они действующие чемпионы Азии). Однако назвать это провалом - нельзя. Да и к тому же сегодня с Сенегалом неплохо поборолись всё-таки.
vova505
vova505
вчера в 21:27
Посмотрел сейчас обзор матча
Ох уж этот Катар!!!
Ну очень неплохо!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 21:02
В случае с мастерством хоть сколько отваливай, просто так не появится.
Пепс
Пепс ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:37
Да бабла просто отвалили шейхи да и все... 😀😀😀😀
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 20:32
Нормальная сборная, играет в целом как может, не всем быть в числе сильнейших.
Пепс
Пепс
вчера в 20:31
Катар бл... Че эта за сборная воще 😀😀😀😀
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:57
Арбитра - дисквалифицировать на неопределённый срок. Пока не попросит прощения у сб. Катара. Причём во всеуслышание. Неизвестно, как бы повернулась игра, если бы арабы реализовали пенальти. Роналду в менее очевидной ситуации дали "отличиться", здесь, по-существу, "кинули" хозяев чемпионата.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:55
Пенальти были 100%%!
Мяч уходит от сенегальца, причем очень четко видна измененная траектория полета мяча, а судья... - от ворот...
Двойные, многочисленные судейские стандарты...
Ларс
Ларс ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 19:25
Смотря, с какой разницей Эквадор проиграет. Если голландцы выиграют с разницей в один мяч, то Эквадор устроит ничья в третьем туре.
Beno444
Beno444
вчера в 19:02
Катар не готов к такому чемпионату.
rhskmz
rhskmz
вчера в 19:01
Чемодан - вокзал - Катар
Dauletbek
Dauletbek ответ Таганский (раскрыть)
вчера в 18:44
Многое зависит от того, как сыграет Эквадор. Если они проиграют сегодня, то в матче с Сенегалом им нужна будет победа кровь из носу. Если сегодня ничья, то Эквадор может выбрать тактику от обороны...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:41
Очевидно было, что Катар не выйдет никуда. Слишком слабая команда. Если турнир проведут в Андорре, глупо будет ждать от Андорры подвигов. Так и тут. Для них точно , что главное - это участие.
Но немного позорно и безвольно всё же они проигрывают.
Dauletbek
Dauletbek ответ Мишка Бигдан (раскрыть)
вчера в 18:40
Билеты дорогие...
Dauletbek
Dauletbek ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 18:39
Да, пенальти там был. Буквально завалил игрока сзади
Dauletbek
Dauletbek ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 18:37
У них еще теоритические шансы есть
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:37
Ради пары сказочных голов можно было и помучиться.Надо переходить в зону Азии,если Катар-обладатель континентального кубка,но всё равно они первопроходчики и молодцы.Так потихоньку и победят по популярности скачки на верблюдах.
Dauletbek
Dauletbek ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:37
Точнее после 2 матчей вылет
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:36
Катар гудбай. Осталось провести формально последний матч
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:27
Вот и первый 100% - й неудачник! Надо же, ими оказались хозяева чемпионата!Наверное от хозяев болельщики вправе были ожидать большего, чем вылет после 3-х матчей. Возможно теперь в Катаре немного снизится и интерес к турниру.
Храневец
Храневец
вчера в 18:27
Катар на выход ! Одним меньше .
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:26
Можно сказать, что и Уэльс на выход
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:21
Ожидали, бабла подняли
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 18:19
Катар во втором тайме был хорош.
Судья совсем отнёсся к Катару не как к хозяевам: не поставил в ворота Сенегала пенальти, а также не было углового перед вторым голом Сенегала. К вопросу о том, что Катар собирались тащить…
dok66
dok66
вчера в 18:18
Сенегал должен был выигрывать . Ну а Катару респект , что хорошо сопротивлялся , да еще и гол забил . Иог бы больше ,но все же исполнительское мастерство пока оставляет желать лучшего , да и Мунди был на высоте .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:11
Ну всё, минус Катар,кто следующий!?
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 18:10
Стадион полупустой был у хозяев чемпионата.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:09
Катар сегодня оставил куда более приятное впечатление, чем в матче открытия. Хоть и снова проиграли, но играли неплохо как для дебютанта турнира. Ну и поздравляю их с первым голом на Чемпионате мира. Мунтари навсегда вписал свое имя в историю Катара. Он кстати и в первом матче тоже хорошо на замену вышел и создал один опасный момент.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:04
Это точно,Сенегал сильнее и должен был победить.
Mathias1994
Mathias1994
вчера в 18:04
Катар в этой игре смотрелся поживее, поактивнее, чем в своём дебютном матче, и при более удачном раскладе катарцы могли здесь наиграть и на ещё один гол.
У Сенегала же команда помастеровитее, и можно сказать, что «львы теранги» победили хозяев на классе.
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