Колыванов: «„Динамо“ может выиграть Кубок России»

Экс-тренер «Уфы» высказался о претендентах на победу в Кубке России.

«Динамо» последнее время набрало неплохую форму, а «Ростов» вообще на протяжении всего сезона хорошо играет. Если говорить про шансы «бело-голубых» победить в Кубке России, то они могут выиграть этот трофей. Но и ЦСКА , и «Зенит», и «Спартак» — все топ-клубы могут победить в этом турнире.

Нужно ли усилиться «Динамо» перед второй частью сезона? Всем хочется приобрести хороших игроков в трансферное окно. Если «Динамо» найдет достойных футболистов, то почему бы им не усилиться. Плюс они продолжают бороться за первую тройку РПЛ . Но «бело-голубые» достаточно укомплектованы и могут хорошо закончить сезон составом, который у них сейчас.

Повлияет ли возможный переход Захаряна в «Челси» на «Динамо»? Он в принципе в этом году не так хорошо играет, как в прошлом сезоне. Может быть, у Арсена голова забита не теми мыслями, которыми нужно. У него было сложное лето — он то переходил в «Челси», то нет, поэтому у него не все в порядке на душе. Конечно, когда уезжает такой игрок, как Захарян, это всегда влияет на команду и ее результат. Но такого, как Арсен, найти не просто.