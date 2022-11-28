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Карвахаль: «Никто не сомневается, что мы выиграем у Японии в 3-м туре»

вчера, 16:33

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Германией (1:1).

Я бы сказал, что это довольно честная ничья. Обе команды пытались навязать друг другу свою игру. Первый тайм был очень напряжённым. А после того, как мы забили, немцам отступать было уже некуда. Поэтому они стали рисковать, внесли изменения и перешли на более атакующую схему. Если бы забил Асенсио, то игра была бы закончена. Этого не произошло, а потом Германии удалось сравнять счёт. Мы должны исправить ошибки, допущенные сегодня, и победить Японию.

Никто не сомневается, что мы выиграем у Японии в последнем туре. Мы хотим финишировать на первом месте и выиграть все матчи, сделаем всё для этого.

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Все комментарии
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге
вчера в 18:56
Не говори "hоп", пока не перепрыгнешь.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:55
болтун...
как бы не каркал очередной сюрприз..
Пирамида
Пирамида
вчера в 18:11
Они до сих пор в эйфории от 7:0 ....
Penokkio
Penokkio
вчера в 17:16
Немцы тоже не сомневались))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:52
Ой не говори - "гоп"!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:40
Можете вылететь
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:38
Думаю японцы все таки сомневаются
Гость
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