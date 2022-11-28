Карвахаль: «Никто не сомневается, что мы выиграем у Японии в 3-м туре»

Защитник сборной Испании прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа ЧМ -2022 с Германией (1:1).

Я бы сказал, что это довольно честная ничья. Обе команды пытались навязать друг другу свою игру. Первый тайм был очень напряжённым. А после того, как мы забили, немцам отступать было уже некуда. Поэтому они стали рисковать, внесли изменения и перешли на более атакующую схему. Если бы забил Асенсио, то игра была бы закончена. Этого не произошло, а потом Германии удалось сравнять счёт. Мы должны исправить ошибки, допущенные сегодня, и победить Японию.

Никто не сомневается, что мы выиграем у Японии в последнем туре. Мы хотим финишировать на первом месте и выиграть все матчи, сделаем всё для этого.