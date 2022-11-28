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Аддо: «Хотел бы извиниться за высказывания в адрес Роналду»

вчера, 16:15
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Южной Кореей извинился за слова, сказанные им после поражения от Португалии в игре 1-го тура мундиаля (2:3).

Наставник «чёрных звёзд» тогда прокомментировал пенальти, назначенный в ворота его команды во втором тайме, сказав «Поздравляю Роналду. Судьи преподнесли ему особый подарок».

Прежде всего, хочу воспользоваться этим моментом, чтобы извиниться за высказывания после последней игры. Я не хотел быть неэлегантным и был немного груб, но я был очень расстроен и эмоционален в тот день, надеюсь, меня за это не оштрафуют.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 18:49
все правду сказал, пеналя там не было
salleeh
salleeh
вчера в 16:40
В конце сказал собственно из за чего и извинился то…🧐
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:28
За правду не нужно извиняться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:19, ред.
Надеюсь он извиняется не из за "Бабок"?😏
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