Аддо: «Хотел бы извиниться за высказывания в адрес Роналду»

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Южной Кореей извинился за слова, сказанные им после поражения от Португалии в игре 1-го тура мундиаля (2:3).
Наставник «чёрных звёзд» тогда прокомментировал пенальти, назначенный в ворота его команды во втором тайме, сказав «Поздравляю Роналду. Судьи преподнесли ему особый подарок».
Прежде всего, хочу воспользоваться этим моментом, чтобы извиниться за высказывания после последней игры. Я не хотел быть неэлегантным и был немного груб, но я был очень расстроен и эмоционален в тот день, надеюсь, меня за это не оштрафуют.