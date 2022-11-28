Аддо: «Хотел бы извиниться за высказывания в адрес Роналду»

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вчера, 16:15

Главный тренер сборной Ганы на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ -2022 с Южной Кореей извинился за слова, сказанные им после поражения от Португалии в игре 1-го тура мундиаля (2:3).

Наставник «чёрных звёзд» тогда прокомментировал пенальти, назначенный в ворота его команды во втором тайме, сказав «Поздравляю Роналду. Судьи преподнесли ему особый подарок».