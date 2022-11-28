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Ондуа: «Не знаю, почему люди только сейчас открыли глаза на мои бутсы»

вчера, 15:58
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 0Логотип футбольный клуб КамерунКамерунМатч завершен

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российский паспорт, рассказал о давлении, с которым столкнулся после выхода на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 со Швейцарией в бутсах с изображением российского флага.

Не знаю, почему люди только сейчас открыли глаза на бутсы. Где они раньше были? Я так уже 10 лет играю, а фотографировать начали только сейчас. Люди, которые сейчас это обсуждают, это продавцы бумаги. Пусть они больше узнают про Россию, мне тоже приятно будет, хотя после фото моих бутс писали много гадостей со всего мира. Я сам был удивлён! Но я не собираюсь ничего менять в своей жизни. Меня всему обучили в России, а люди пусть пишут, что хотят. Тренер, игроки меня поддерживают, потому что знают, где я вырос.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:11, ред.
Хорошее интервью дал Гаэль. Благодарность за гражданскую позицию и МатчТВ, за возможность узнать парня ближе. Хотелось обнять его по мужски. Конечно за Камерун по болею. Удачи!
Tostao
Tostao
вчера в 17:02
Молодец, парень!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:02
Очень симпатичные бутсы, ни у кого больше таких нет.
Гость
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