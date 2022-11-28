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Флик: «В следующей игре мы должны победить любой ценой»

вчера, 08:43

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничейный результат матча против сборной Испании.

Команда билась до последней минуты. Но мы сделали лишь первый шаг.

На поле вышли воины, у которых большое сердце. Если мы продолжим в том же духе и обретем еще большую уверенность, то все возможно.

Мы еще живы, в следующей игре мы должны победить любой ценой. Я верю в успех.

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Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 13:54
Глядишь, не устраивали бы эту лгбтшную клоунаду, победили бы. Очень жаль, что Германия себя показала с этой негативной стороны. Но именно футбол был хороший как со стороны испанцев, так и со стороны немцев.
Johnes
Johnes
вчера в 12:03
Победят, даже не сомневаюсь.
salleeh
salleeh
вчера в 10:28, ред.
Следующую игру они и без Флика могут выиграть , реально с составом не угадал…Почему с испанцами не играли Брандт, Хаверц, тот же Фюлькруг? Хорошо что Вернер не попал на ЧМ, а то вообще было бы грустно…
vova505
vova505
вчера в 09:49
Я вчера на весь матч не мог смотреть. Смотрел часть первого тайма, потом не выдержал. Второй тайм смотрел только после гола в ворота сборной Испании.
А какого преданным болельщикам сборной Германии просто не представляю
Но очень рад хотя бы такой возможности..
Увидел реально вчера битву в исполнении сборной Германии. Люди выкладывали. Как и испанцы впрочем.
Очень верю и надеюсь на немцев (!!!) и испанцев в предстоящих матчах.
Parma1972
Parma1972
вчера в 09:36
Япония невольно дала шанс немцам
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:50
По лезвию ходите
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:45
Точно не помню расклад, но может оказаться так что этой победы будет мало...
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:44
Попробуйте только не победите.
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