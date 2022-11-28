Флик: «В следующей игре мы должны победить любой ценой»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал ничейный результат матча против сборной Испании.

Команда билась до последней минуты. Но мы сделали лишь первый шаг.

На поле вышли воины, у которых большое сердце. Если мы продолжим в том же духе и обретем еще большую уверенность, то все возможно.

Мы еще живы, в следующей игре мы должны победить любой ценой. Я верю в успех.