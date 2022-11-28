Флик: «В следующей игре мы должны победить любой ценой»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничейный результат матча против сборной Испании.
Команда билась до последней минуты. Но мы сделали лишь первый шаг.
На поле вышли воины, у которых большое сердце. Если мы продолжим в том же духе и обретем еще большую уверенность, то все возможно.
Мы еще живы, в следующей игре мы должны победить любой ценой. Я верю в успех.
А какого преданным болельщикам сборной Германии просто не представляю
Но очень рад хотя бы такой возможности..
Увидел реально вчера битву в исполнении сборной Германии. Люди выкладывали. Как и испанцы впрочем.
Очень верю и надеюсь на немцев (!!!) и испанцев в предстоящих матчах.
А какого преданным болельщикам сборной Германии просто не представляю
Но очень рад хотя бы такой возможности..
Увидел реально вчера битву в исполнении сборной Германии. Люди выкладывали. Как и испанцы впрочем.
Очень верю и надеюсь на немцев (!!!) и испанцев в предстоящих матчах.