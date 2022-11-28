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Б. Игнатьев: «Истории в Раменском и Санкт-Петербурге сравнивать нельзя»

вчера, 21:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Не знаю, как можно сравнивать драку в Раменском с историей «Зенита» и «Спартака». В матче «Сатурн» — ЦСКА была именно драка: там был выплеск эмоций двух команд, желающих победить. В итоге эти самые эмоции перешли в негатив, который нельзя никак сравнивать с футболом. Но исключать такие вещи тоже нельзя, потому что это спорт — здесь всегда есть стремление и желание победить. Отсюда появляется состояние вроде вулкана, неуправляемые чувства и эмоции, которые перехлёстывают футболистов. В футболе это редкость, но такое присутствует. По масштабу истории в Раменском и Санкт-Петербурге сравнивать нельзя.

Думаю, футболисты всё переосмыслят. Но наказание точно должно быть. Это большой удар по престижу футбола.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:21
не бывает одинаковых драк ...
протон
протон
сегодня в 00:51
Да,он прав,там было всё гораздо серьёзнее. Плюс тогда не было VAR и помнится был удалён игрок,к драке имевший весьма отдалённое отношение. Кстати она есть в судейских пособиях.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:01
Вчера только смотрек драку Сатурна и ЦСКА и близко не одно и тоже!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:57
Нормально мужики пообщались, всякое бывает. Конечно драка - это не хорошо, но иногда этот выброс эмоций необходим.
x2mhvspm99tq
x2mhvspm99tq
вчера в 21:59
Португалия - Уругвай. Победа Уругвая
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