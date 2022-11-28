Б. Игнатьев: «Истории в Раменском и Санкт-Петербурге сравнивать нельзя»

Экс-тренер сборной России поделился мнением о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Не знаю, как можно сравнивать драку в Раменском с историей «Зенита» и «Спартака». В матче «Сатурн» — ЦСКА была именно драка: там был выплеск эмоций двух команд, желающих победить. В итоге эти самые эмоции перешли в негатив, который нельзя никак сравнивать с футболом. Но исключать такие вещи тоже нельзя, потому что это спорт — здесь всегда есть стремление и желание победить. Отсюда появляется состояние вроде вулкана, неуправляемые чувства и эмоции, которые перехлёстывают футболистов. В футболе это редкость, но такое присутствует. По масштабу истории в Раменском и Санкт-Петербурге сравнивать нельзя.

Думаю, футболисты всё переосмыслят. Но наказание точно должно быть. Это большой удар по престижу футбола.