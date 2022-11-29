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Гаджиев: «Испания победила в первом туре ЧМ 7:0, но кого? Коста-Рику?»

вчера, 12:59

Российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал о том, кого считает претендентом на победу на ЧМ-2022.

Так, как мыслят журналисты, тренеры немного по-другому оценивают. Да, называют фаворитов, поскольку фавориты остаются неизменными, подтверждённые многолетней практикой. Мы знаем много команд, которые были лучшими, но не становились чемпионами. Принято говорить так: «Сейчас высокий уровень футбола показывают несколько команд».

Если сейчас отвечать на этот вопрос, то я бы выделил Францию. И с точки зрения индивидуальных возможностей, и с точки зрения организации, и самоотдачи. Это и Дешам отмечает, что они в первой игре пропустили сначала, а потом забили четыре мяча. Ему понравилось, как команда была настроена на игру.

Назову ещё Бразилию. Отмечу настрой команды, поскольку это важная вещь в футболе. Они провели второй тайм с сербами на хороших скоростях.

Испанцы… Если говорить о 7:0, но у кого выиграли? У Коста-Рики, которая уступала в классе. С немцами очень хорошо сыграли первую половину игры. Потом Германия отыгралась, но тот уровень, который испанцы показали, меня впечатлил.

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Все комментарии
Beno444
Beno444
вчера в 14:18
Испания не фаворит этого чемпионата, но в 2026-ом году будет/
ДСА
ДСА
вчера в 14:09
Германия проиграла Японии, Япония Коста-Рике. Значит в матче Германия-Коста-Рика победит Коста-Рик :))
Nottrow
Nottrow
вчера в 13:09, ред.
Зато Коста-Рика играет в чемпионате, главно участие это не украшает.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:03
Коста рика, на которой набивал стату аргентинец. И вот они там с такими сборными играют
Гость
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