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Канчельскис — о назначении Ротенберга: «Пусть поварится в этой кухне»

вчера, 16:21

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Бориса Ротенберга на пост директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

У нас «Локомотив» много кого назначал: и немцев, и не немцев, а толку никакого не было. Хотелось бы, чтобы от этого назначения был какой-то толк. Я вообще уже не удивляюсь от того, что происходит. Очень странные вещи делают. Что хотят, то и творят.

Назначение Ротенберга... Ну, дали ему поработать — пускай посмотрит, поварится в этой кухне. Потом уже будем делать выводы. Может быть, он принесет пользу клубу, но, может, и не принесет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:50
А в чём кухня виновата??? Пусть на кошках наваривается.
matrix333
matrix333
вчера в 16:25
Борис Ротенберг может и справиться с ситуацией.
Гость
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