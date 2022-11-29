Ла Лига требует исключить «Ювентус» из Серии А или Лиги чемпионов

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вчера, 16:59

Ла Лига потребовала применить санкции в отношении «Ювентуса» за нарушение правил финансового фейр-плей.

Как сообщают источники, руководство лиги считает, что санкции могут включать исключение из Серии А или Лиги чемпионов.

Ранее туринский клуб покинул совет директоров в полном составе.