Ла Лига требует исключить «Ювентус» из Серии А или Лиги чемпионов

Ла Лига потребовала применить санкции в отношении «Ювентуса» за нарушение правил финансового фейр-плей.
Как сообщают источники, руководство лиги считает, что санкции могут включать исключение из Серии А или Лиги чемпионов.
Ранее туринский клуб покинул совет директоров в полном составе.
Ла Лига пусть за своими проблемами смотрит. У клуба банкрота вдруг появились 1005000 рычагов, клоуны. Юве и кальчо сами разберутся. А УЕФА считаю вообще нужно закрыть. Позволили арабам купить весь европейский футбол....
Ла Лига пусть за своими проблемами смотрит. У клуба банкрота вдруг появились 1005000 рычагов, клоуны. Юве и кальчо сами разберутся. А УЕФА считаю вообще нужно закрыть. Позволили арабам купить весь европейский футбол....