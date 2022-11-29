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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2022/2023

Ла Лига требует исключить «Ювентус» из Серии А или Лиги чемпионов

вчера, 16:59

Ла Лига потребовала применить санкции в отношении «Ювентуса» за нарушение правил финансового фейр-плей.

Как сообщают источники, руководство лиги считает, что санкции могут включать исключение из Серии А или Лиги чемпионов.

Ранее туринский клуб покинул совет директоров в полном составе.

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 01:04
Расскажите за какое подобное нарушение? Очень интересно!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 20:41
Сити и ПСЖ не исключают за постоянные нарушения
Capral
Capral ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:53
У нас уже както был с Вами спор по поводу игрока Реала, не помню его фамилию. Вы доказывали, что он относительно недавно перешел в Реал, я же говорил, что он пять лет в Мадриде. В итоге, если верить Википедии- я оказался прав. Данные по поводу ареста чемпионов мира итальянцев в 1982г я проверю. Конечно, я могу и не помнить всех ньюансов, могу ошибиться в силу возраста, но именно ту статью я помню хорошо.
Rare Fish
Rare Fish
вчера в 18:53
а ла лига псж и барсу исключить не хочет кажется да. если исключать то всех тогда ..короче супер лига нужна в итоге..чтобы их никто не трогал..
Capral
Capral ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:39
Может быть, спорить не буду. Я процитировал только то, что прочёл в газете "Известия" в 1982году.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:24
В России будут не против принять такой клуб.
Baggio R.
Baggio R. ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:22
Все совсем не так. Скандал с договорными играми был в 1979 году, по итогам которого Паоло Росси попал в тюрьму и получил двухлетнюю дисквалификацию, которая закончилась за месяц до ЧМ. Но на мундиаль он всё-таки поехал и стал чемпионом мира и лучшим бомбардиром турнира.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:10
Всех вас надо из спорта гнать,шоумены хреновы.Спорт умер.
112910415
112910415
вчера в 18:02
нету мира в футбольном королевстве
Capral
Capral
вчера в 17:37, ред.
В 1982г., всю сборную Италии, чемпиона мира, за договорняки посадили под домашний арест и обложили огромными штрафами. И что, что-то изменилось в итальянском футболе? Ничего!!! Юве и Милан никто не любит в Италии, считая эти клубы самыми коррупционными.
Крымский Мост
Крымский Мост
вчера в 17:31
Ла Лига требует наказать ПСЖ из-за контракта Мбаппе, требует наказать Ювентус. Куда нос сует эта Ла Лига? Может, поискать нарушения в Примере, чтобы не лезли в чужие дела. УЕФА сама разберется
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:29, ред.
Такие клоуны как Тебас, изрядно раздражают. Второй клоун в Баварии где-то на руководящей должности сидит.
LOpp
LOpp
вчера в 17:14
а можно Зенит тоже исключить, хотя бы с РПЛ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:13
Это уже становится, дурным тоном в Юве.(

Что-то старушка совсем захворала .
shlomo
shlomo
вчера в 17:10
Тебас совсем кукухой поехал? Если так он пытается бороться с Суперлиги то выглядит ещё большим идиотом! Серия А сама разберётся со своим Ювентусом. Ла-лига тут вообще не указ! Этот президент дискредитирует целую лигу и портит имидж. Когда уже клубы будут жаловаться на него и топить за его отставку. Какого вообще это руководство сует нос в другую лигу ? Или это специальная операция по ФФП?

Ла Лига пусть за своими проблемами смотрит. У клуба банкрота вдруг появились 1005000 рычагов, клоуны. Юве и кальчо сами разберутся. А УЕФА считаю вообще нужно закрыть. Позволили арабам купить весь европейский футбол....
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:08
Ла лига то куда лезет?
Там в серии А и без них разберутся.
Да и в лч Юве уже не участвует
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:07
Деньги - это зло...
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:04
Однажды, старушку уже наказывали понижением в классе за подобное нарушение, но увы, они опять за старое взялись....интересно чем сейчас все это закончится. Жаль только болельщиков, которые страдают из-за этого
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:03
И такое возможно приценденты в истории были!
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